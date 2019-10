Mercoledì 16 ottobre andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities. Nella nuova puntata saranno diversi i cambiamenti: uno si è avuto già la settimana scorsa con l'arrivo di Michelle Hunziker in conduzione. Le prime tre puntate invece sono state condotte dalla vera padrona di casa, Maria De Filippi che ha ideato questo format. Come spiegato dalla stessa De Filippi, Michelle Hunziker è arrivata in corsa perché impegnata con il Tg satirico "Striscia la notizia." La De Filippi invece da sabato prossimo sarà di nuovo giudice di "Tu si que vales" condotto da Belen Rodriguez.

Stando ai dati Auditel però sembra proprio che il pubblico non abbia gradito questa scelta. Se si guardano gli ascolti si nota un drastico calo. Forse per il cambio di programmazione dal sabato al mercoledì, forse perché i telespettatori non hanno apprezzato l'esordio di Michelle Hunziker. Proprio per questo motivo, la produzione ha deciso in vista della semifinale di rivoluzionare tutti i meccanismi della gara.

Amici Celebrities, Maria De Filippi ritorna in veste di giudice

Sta volgendo al termine la prima edizione di Amici Celebrities. Mercoledì 16 ottobre andrà infatti in onda come di consueto alle 21 e 10 circa - dopo Striscia la notizia - la semifinale. Per la nuova puntata la produzione ha deciso di sconvolgere i meccanismi della gara. Infatti non ci saranno più la squadra dei blu e quella dei bianchi.

Sciolte le due squadre dunque saranno tutti contro tutti. Ognuno gareggerà per se stesso contendendosi la tanto agognata finale. Ritornerà il famoso televoto. In gara sono rimasti davvero in pochi: tra gli altri sono giunti in semifinale l'attrice Laura Torrisi, il conduttore di Temptation Filippo Bisciglia, Ciro Immobile ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ma il colpo messo a segno dal programma è un altro: come noto in ogni puntata arriva in trasmissione un quarto giudice che affianca Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Con la sua votazione influisce in modo determinante sulla vittoria di una squadra o dell'altra.

Questa settimana il giudice speciale sarà proprio Maria De Filippi. Un vero colpo messo a segno dalla produzione: invitare ad Amici colei che ha ideato il programma e che lo sta conducendo da sempre. Che sia una scelta casuale? E soprattutto, il pubblico da casa apprezzerà questa decisione? Non resta che aspettare la semifinale che come più volte ripetuto in questo articolo andrà in onda mercoledì sera.