La stagione tv 2019-2020 su Rai 1, nelle prossime settimane autunnali, prosegue con due nuove fiction: Pezzi Unici di Cinzia TH Torrini da domenica 17 novembre per 6 puntate e Angela da lunedì 9 dicembre per 3 puntate.

Sono però già sostanzialmente note anche le altre fiction che andranno in onda sulla Rai dal gennaio al maggio 2020.

Nell'autunno 2019 arrivano 'Pezzi Unici' e 'Angela'

Pezzi Unici ha nel cast Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizio Sacchi, Renato Marchetti, Marco Cocci, Giulio Berruti e la partecipazione straordinaria di Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Vanni è un artigiano fiorentino, maestro della lavorazione del legno: uomo tutto d'un pezzo, vecchio stampo, che nell'arte dell'intaglio e del restauro non ha eguali. Come padre e marito però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, si è perso nella droga ed è morto: suicidio, o almeno così sembra. Da allora anche la moglie lo ha lasciato, convinta che Vanni abbia avuto la sua dose di colpe per non aver aiutato il figlio quando era in difficoltà.

Eppure negli ultimi tempi Lorenzo sembrava essersi ripreso: si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi del suo corso sono cinque ragazzi problematici: ciascuno ha alle spalle un dramma e un sogno. Stando quotidianamente a contatto con i giovani, l'uomo comincia a sospettare che Lorenzo non si sia suicidato ma che sia stato ucciso e che i cinque allievi sappiano più di quello che dicono.

Difatti, ognuno di loro ha un motivo per risultare coinvolto in prima persona nella morte di Lorenzo.

Angela, invece, è la storia di una donna che perde il figlio Matteo, di soli 9 anni, in un incidente stradale. La tragedia cambia il suo carattere solare ed empatico. Si rifugia nella casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano, dove Elena, una misteriosa vicina, la convince a ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina.

Quella che doveva essere una nottata tranquilla si rivela l’inizio di un incubo: Angela assiste all’omicidio di Elena per mano di un uomo spietato, un esecutore, forse un mercenario, e intraprende una fuga disperata per salvare sé stessa e i bambini. In questa travagliata avventura, Angela si imbatte in una serie di personaggi: il capitano Sforza, una figura ambigua e temibile; Elisa, una cantante lirica decaduta che vive in una baracca sul Tevere e che aiuterà Angela e i bambini a nascondersi; e infine il suo ex marito, Lino, a cui Angela non ha mai perdonato l’incidente in cui è morto Matteo.

Nel cast ci sono Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Katia Ricciarelli, Sebastiano Somma, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Crystal Deglaudi e Tancredi Testa.

Le fiction in onda su Rai 1 da gennaio a maggio 2020

La vita promessa 2 tornerà nel prossimo inverno per 3 nuove puntate. La famiglia Rizzo si troverà a dover affrontare uno dei periodi più bui della storia americana, ovvero la Grande Depressione a cavallo tra gli anni ’20 e ’30.

Questa crisi travolgerà Alfredo, che con gli insegnamenti di Mr Ferri è riuscito a farsi strada nel mondo della borsa con ottimi risultati. A peggiorare una situazione già complicata, subentreranno dei disordini all’interno della comunità di migranti. Ciò determinerà una catena di sfratti contro cui Carmela e Rosa si batteranno strenuamente. Ma ancora una volta la signora Rizzo verrà colpita in ciò che ama di più: la famiglia. Improvvisamente, infatti, Rocco scomparirà. Fortunatamente, però, Mr Ferri tornerà a New York dall’Italia e Carmela avrà di nuovo qualcuno su cui poter fare totale affidamento. Nel cast Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù e Francesca Di Maggio. Regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Da martedì 7 gennaio per 10 puntate è pronto a tornare Terence Hill nei panni di Don Matteo con la dodicesima e, forse ultima, stagione. Nel cast ci saranno 3 eccellenti ritorni: Simone Montedoro, Nadir Caselli e Flavio Insinna. Avevamo lasciato Anna e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Lo sa bene Anna che, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio il loro amore. Sono davvero fatti l’una per l’altro? A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso dal passato oscuro, che spinge Anna ulteriormente in crisi. In canonica, Sofia fa i conti con una situazione difficile, che la costringe a confrontarsi con una realtà più grande di lei legandola indissolubilmente a Jordi, un ragazzo della sua scuola emarginato e bullizzato, ma che sembra disposto a tutto per realizzare il suo sogno, il ballo. E se Sofia deve crescere, Ines, una bambina di sei anni con una storia dolorosa alle spalle, deve imparare a vivere con spensieratezza la sua infanzia e, con l’aiuto di Don Matteo, Anna e Marco, a fare pace col suo passato.

Arriverà invece verso febbraio/marzo per 4 puntate L'amica geniale 2 con Margherita Mazzucco, Gaia Gerace, Giovanni Amura e Francesco Serpico. Lila ed Elena hanno 16 anni ma mentre la prima si è appena sposata, la seconda invece ha deciso di continuare con successo a studiare. Le due ragazze però durante una vacanza incontrano Nino Sarratore, che oramai è uno studente universitario e contribuirà molto al cambiamento della natura del legame tra loro. Lila diventa una abile venditrice nel negozio di scarpe della famiglia Solare in centro a Napoli, invece Elena è pronta a partire per l’università di Pisa.

Intorno a metà marzo 2020 ci sarà la prima stagione di Thomas - La forza della vita, coproduzione internazionale, per 7 puntate su Rai 1 e su La 1, in Spagna. Thomas è un ragazzo con la passione per la musica, il canto e il ballo. Decide di iscriversi insieme a sua sorella Carol allo Studio 20, l'Accademia di belle arti della città. Qui conosce altri ragazzi con cui stringe amicizia, ma trova anche l'amore con Camilla. Si tratta di un amore difficile, travagliato e ostacolato. La forte alchimia tra i due e il talento di trasformare il loro amore in musica sarà presto ben visibile a tutti, tant'è che Antonela, innamorata segretamente di Thomas, e Gordon, innamorato da sempre di Camilla, faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruota alla coppia. Thomas, in seguito, subirà un grave incidente e dovrà affrontare un delicato intervento, che potrebbe costargli la vita. Amori, amicizie, dolori, gioie e musica saranno i principali ingredienti della fiction. Nel cast, tra gli altri, Vittoria Puccini, Alessio Catenazzo, Luca Capuano, Laura Adriani, Brenda Asnicar, Daniele Pecci, Cesare Bocci, Federico Galante e le partecipazioni di Raffaella Carrà e Piera Degli Esposti. Regia anche qui della Torrini. A maggio 2020 partirà il "Thomas Live Tour", spettacolo musicale in cui i giovani protagonisti della fiction si esibiranno nei più importanti palazzetti d'Italia e Spagna con le loro canzoni inedite presenti nella Serie TV. La tournée sarà composta da diverse date e 13 tappe tra cui Torino, Roma, Napoli, Barcellona, Madrid, Bilbao. I biglietti saranno acquistabili da metà/fine marzo in concomitanza con l'inizio della serie. L'album "Thomas: La Vida", che contiene tutte le canzoni dei ragazzi, uscirà a fine marzo in tutti i negozi di dischi e digital store. La fiction approderà anche in America Latina da giugno 2020 con la prima stagione per 35 episodi, in onda su Disney Channel LA dal lunedì al venerdì. La seconda stagione della serie, con addii, new entry e nuove storie, arriverà nel prossimo autunno 2020 per 10 puntate su Rai 1 e La1. E la terza ed ultima stagione, 12 puntate, è in fase di sviluppo: le riprese dovrebbero iniziare entro gennaio 2020.

A febbraio 2020 tornerà Il commissario Montalbano con la quattrordicesima stagione. Attualmente stanno andando in onda diversi episodi in replica, che termineranno a novembre. Luca Zingaretti ci terrà compagnia con 3 nuovi episodi: La rete di protezione, Il metodo Catalanotti, Salvo amato Livia. Nel primo episodio a Vigàta si sta girando una fiction ambientata negli anni ’50 e questo potrebbe intralciare l’operato del commissario. Deve affrontare un caso che ha origine nel passato, ma allo stesso tempo deve fare i conti con la poca esperienza che possiede con l’uso dei social network. Il racconto offre dunque diversi spunti, cominciando dalla riflessione intertestuale sull’arte televisiva e passando per quella sulle interazioni in digitale. Nel secondo episodio Mimì avvertirà il protagonista di aver trovato un cadavere in un appartamento disabitato durante un suo incontro amoroso. Nel frattempo spunta un secondo corpo nel suo appartamento, quello di Carmelo Catalanotti, un usuraio e regista teatrale. L’uomo ha inventato anche un metodo recitativo che permette di entrare in contatto con la parte più oscura di sé, una specie di psicanalisi. Il commissario dovrà scoprire la verità sugli omicidi, mentre una giovane ragazza della scientifica lo fa innamorare. Nel terzo episodio la trama ci mostrerà un insieme dei momenti più noti della coppia formata dal commissario Montalbano e la sua amata Livia. Nel cast, oltre a Zingaretti, ci saranno anche Angelo Russo, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Sonia Bergamasco.

A marzo/aprile 2020 ci sarà invece Il peccato e la vergogna 3 in sei puntate. Nel cast Barbara De Rossi, Laura Torrisi, Stefano Dionisi, Alessandra Martines, Massimiliano Morra, Christopher Leoni, Adua Del Vesco, Alessio Catenazzo, Raniero Monaco di Lapio, Jennifer Bianchi, Alessandro D'Amore, Federica D'Ambrosio, Laura Angelini e Martine Brochard. La prima puntata andrà in onda su Rai 1, mentre dalla seconda dovrebbe passare su Rai 2.

Sempre a marzo/aprile dovrebbe arrivare Gli orologi del diavolo per 4 puntate con Beppe Fiorello. La fiction racconta la storia di Gianfranco “Gianni” Franciosi, un uomo utilizzato come esca per infiltrarsi tra i Narcos che venne poi tradito dallo Stato. Gianni è un meccanico specializzato nelle modifiche dei motori marini per barche che si ritroverà ad essere, a tutti gli effetti, un agente infiltrato, per ben 4 anni. Nel cast della serie, diretta da Alessandro Angelini, figurano anche Alvaro Cervantes, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

Ad aprile 2020 arriverà anche Sciarra - Storia di una famiglia. Sarà ambientata nel 1910 e racconterà la storia degli Sciarra, una famiglia nobile piena di misteri, intrighi e passioni. Tra i protagonisti Eugenio Franceschini, Sarah Felberbaum Francesca Neri, Eric Roberts, Alessio Catenazzo, Simona Tabasco, Roberto Gudese e la partecipazione straordinaria di Sophia Loren.

Nel corso del 2020 un'altra fiction evento sarà Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. La fiction è ambientata nella Napoli degli anni Trenta. È qui che vive Ricciardi, un uomo dagli occhi tristi che ha interpretato a lungo come una maledizione la capacità di percepire le anime dei morti per morte violenta. Negli anni però ha saputo trasformare quella maledizione in un dono, diventando commissario e mettendola al servizio della giustizia. Ricciardi è un anti-eroe che si accorge prima degli altri dei pericoli della cultura fascista, e cerca di opporvisi per quanto gli riesce. Intorno a lui ci sono pochi personaggi, essenziali però al suo vivere quotidiano. Dal brigadiere Maione alla tata Rosa, vera e propria figura materna, dal nobile Luigi Alfredo fino al volto della passione di Livia. Con quest’ultima il commissario ha un rapporto altalenante, poiché anch’esso condizionato dal suo essere sensitivo. Il commissario non è in grado di concedere tutto se stesso all’altro sesso, per il bagaglio di ansie e disagi che si porta dietro. Nel cast anche Peppe Servillo, Fabrizia Sacchi, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Maria Rosaria Semeraro, Marcella Granito e Giovanni Allocca.