Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata completamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019 svelano che Elsa Laguna avrà un atteggiamento molto diverso dal solito, tant'è da lasciare improvvisamente Isaac Guerrero. Al contrario, Fernando Mesia resterà vedovo nel bel mezzo del ricevimento matrimoniale che si terrà alla Villa. Per finire Maria e Matias Castaneda resteranno feriti durante l'evento.

Il Segreto: Elsa nasconde la verità a Consuelo

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate, in onda a partire dal 3 al 9 novembre, svelano che Francisca non crederà per niente che Fernando sia diventato un uomo dal cuore buono da un giorno all'altro, tant'è da dubitare che abbia in servo un terribile piano dei suoi.

Nello stesso momento, Maria confesserà a Raimundo di sentire un po' di gelosia nei riguardi del Mesia, che al contrario è stato in grado di ricominciare una nuova vita, mentre lei è ancora legata sentimentalmente a Gonzalo Castro. Intanto, Elsa dopo essere uscita di prigione avrà uno strano atteggiamento, ragion per cui Consuelo capirà subito che nasconda qualcosa di molto grave. Onesimo e Meliton gareggeranno per far breccia nel cuore di Saturna, la nuova pescivendola del paesino.

Fernando si sposa con Maria Elena

Irene mostrerà di sentirsi tantissimo preoccupata per Severo, tant'è da aver paura che possa fare seriamente del male alla Montenegro. Nel frattempo nella società di Adela arriverà Victoria Kent, un'attivista dei diritti delle donne. Alla Villa, Francisca darà l'ordine a Mauricio di tenere sott'occhio la tenuta mentre Maria Elena domanderà a Raimundo se vuole accompagnarla all'altare.

D'altra parte, la Castaneda accoglierà la proposta di essere la testimone di nozze di Fernando. Quest'ultimo è la Casado riusciranno a sposarsi senza intralci, infatti diventeranno marito e moglie.

Matias e Maria feriti

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto (in programma dal 3-9 novembre), inoltre, rivelano che il Santacruz sarà molto in ansia per la mancanza degli artificieri, al quale aveva richiesto la creazione di una bomba.

Alla Villa, i neo-sposi converseranno con gli ospiti presenti al ricevimento matrimoniale: qui attimi dopo avverrà una forte esplosione che farà perdere la vita a Maria Elena, mentre Matias si ferirà gravemente all'occhio. Nel frattempo Maria farà fatica a riprendere conoscenza. Dall'altra parte, Fernando sarà afflitto per la morte di sua moglie, tant'è da dimostrarsi del tutto pentito di aver rimesso piede a Puente Viejo. A quel punto, la Montenegro metterà a disposizione la sua abitazione per la veglia funebre di Maria Elena.

Isaac viene lasciato dalla Laguna

Nello stesso momento la Laguna deciderà di dire addio a Isaac, in quanto non avrà alcuna intenzione di confidargli di essere affetta da una grave malattia. Per questa ragione, Guerrero domanderà aiuto a Consuelo che gli consiglierà di investigare a fondo sulla vicenda. Severo, al contrario, inizierà a pensare che la bomba che è esplosa alla Villa sia proprio quella che aveva fatto edificare lui. Per finire il Santacruz proverà inutilmente a nascondere la sua agitazione di fonte a Irene, mentre il dottor Zabaleta non avrà ancora una diagnosi per la Castaneda.