Torna lo spazio con le notizie su Beautiful, la soap opera che ogni giorno gode di oltre 35 milioni di telespettatori sintonizzati in tutto il mondo. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse da domenica 6 a sabato 12 ottobre su Canale 5, svelano che Bill Spencer mediterà una vendetta contro Ridge Forrester dopo aver appreso il coinvolgimento nella perdita della custodia di Will. Donna Logan e Quinn Fuller, invece, dimostreranno di non andare d'accordo per colpa di Eric.

Beautiful, puntate 6-12 ottobre: Bill scopre il segreto di Ridge

Importanti colpi di scena accadranno questa nuova settimana nelle vicende ambientate a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 ottobre 2019 dalle ore 13:40 su Canale 5, rivelano che Pam si tirerà indietro dopo una violenta lite con Quinn. La sorella della compianta Stephanie a pochi giorni dalle nozze dirà a Charlie di non sentirsi ancora pronta per affrontare il lieto evento.

Per questo motivo, la Douglas chiederà al fidanzato di portare pazienza. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Justin, il quale deciderà di rivelare a Bill una verità sconvolgente sulla sentenza della custodia del piccolo Will. L'uomo, infatti, scoprirà che Ridge ha corrotto il giudice per fargli perdere il figlio.

Tensione tra Donna e Quinn

Bill apprenderà che il figlio di Eric era stato visto insieme al giudice nei giorni precedenti alla proclamazione della sentenza, tanto da alimentare i suoi dubbi sulla sua cattiva fede.

Lo Spencer, a questo punto, si precipiterà da Brooke per chiederle di raccontargli tutta la verità. Ma la Logan dimostrerà di non sapere nulla degli incontri segreti tra Ridge e McMullen, tanto da scagionare per il momento il marito. Nel frattempo a Los Angeles tornerà Donna, la cui presenza farà molto felice Eric. Proprio quest'ultimo ignorerà che la Logan e Quinn sono grandi nemiche. Infatti ci sarà subito viva tensione tra di loro.

Lo Spencer vuole incastrare il Forrester

Nelle puntate di Beautiful trasmesse dal 6 al 12 settembre su Canale 5, lo Spencer deciderà di vederci più chiaro, tanto da cominciare ad indagare alla ricerca di prove schiaccianti per incastrare il Forrester. Il magnate, infatti, deciderà di fare di tutto pur di recuperare il rapporto sia con Will che rovinare per sempre il marito di Brooke. Proprio quest'ultima rivelerà a Ridge che Bill ha scoperto il suo segreto, sebbene non appoggi la sua scelta di corrompere il giudice.

Lo stilista sarà molto preoccupato dopo la rivelazione della Logan in quanto crederà di aver fornito al nemico un modo per distruggerlo. Intanto la sfilata di Steffy avrà un incredibile successo. Infine Zoe sarà talmente felice da chiedere a Xander di festeggiare insieme a lei.