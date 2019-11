Venerdì 22 novembre andrà in onda una puntata di "Tali e Quali", costola di Tale e Quale Show in cui dodici persone comuni (scelte tra le migliaia che hanno mandato la loro candidatura) dovranno cimentarsi nelle imitazioni di personaggi famosi. Come scritto dal comunicato stampa della Rai, il programma darà spazio "ad artisti bravissimi, quanto sconosciuti". Ma, dopo una rapida ricerca online, emerge un quadro leggermente differente; alcuni dei concorrenti che si esibiranno nel corso della serata, infatti, sono già volti noti per la televisione italiana.

Diversi concorrenti vantano molte presenze nel mondo della televisione

Tutti e dodici i concorrenti, è bene chiarirlo subito, non sono imitatori di professione; nonostante questo, però, molti sono conosciuti. Su tutti Leonardo Blanchard, ex calciatore che vanta numerose presenze con squadre importanti come Frosinone, Brescia, Carpi e Siena. Ma molti sono gli altri concorrenti che hanno già presenziato nel mondo della televisione: Alberto Pastorelli, conosciuto come "Al Storelli", ha presenziato in diversi programma RAI (come Affari Tuoi) e vinse il programma "È nata una...Stella" in onda nel 2008.

Curriculum discreto anche per Adonà Mamo, che nella serata odierna imiterà Maria Callas; Adonà è infatti famoso per essere l'unico uomo con la voce da soprano. Ha partecipato a Tu Si Que Vales nel 2015 ed è stato parte del cast fisso di "Edicola Fiore", programma in onda su Sky condotto da Fiorello.

Non sarà un nome sconosciuto neanche quello di Valentina Caturelli che ha partecipato nel 2015 al talent RAI "The Voice".

Chi invece è stata in televisione pochi mesi fa è Rita Palange, che nello scorso aprile partecipò al programma RAI "La Corrida" cantando "Meravigliosa Creatura" di Gianna Nannini (proprio l'artista che dovrà imitare nella puntata di "Tali e Quali"). Alla puntata dello show dedicato alle imitazioni parteciperà poi anche Armando Cesarano, conosciuto con il nome di Nando De Renà; l'uomo ha partecipato a diversi show televisivi imitando Renato Zero; grazie a questa imitazione partecipò anche a una puntata di Domenica In, quando venne nominato emulatore numero 1 del cantante.

Nel corso della puntata odierna di Tali e Quali, l'uomo porterà proprio l'imitazione di Renato Zero. Infine alla serata odierna vi sarà anche Stella Grillo: la ragazza è nota al grande pubblico per aver partecipato a "Ti Lascio una Canzone" nel 2012. La donna, inoltre, ha partecipato anche a una maratona Telethon, a "The Voice" nel 2018 e allo show "Tra sogno e Realtà".

Tali e Quali, esperimento per una versione futura di 'Tale e Quale Show nip'

Tali e Quali è probabilmente un esperimento che, se dovesse essere in grado di ottenere buoni ascolti, potrebbe anche prendere il posto della versione classica di "Tale e Quale Show".

Sarebbe bello, tuttavia, che tutti i concorrenti fossero davvero alla loro prima esperienza in televisione. Solo in questo modo, infatti, una versione del programma "nip" avrebbe senso; in caso contrario, altrimenti, sarebbe meglio accantonare l'idea e continuare a produrre lo show con personaggi nel cast che già si dichiarano famosi.