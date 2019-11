Anche la quinta edizione di 4 Ristoranti giunge al termine. Nell'ultima puntata di oggi, 5 novembre, Alessandro Borghese sbarcherà a Firenze: qui proclamerà il miglior ristorante storico della città.

A Firenze l'ultima puntata della stagione

Come di consuetudine, saranno quattro i ristoratori che si contenderanno il premio da 5mila euro per il titolo di miglior ristorante storico della città. Il primo sarà Stefano, della Trattoria Zà Zà: il suo locale è situato nel Mercato Centrale di San Lorenzo.

Il secondo è la Trattoria Mario di Romeo, locale storico di Firenze, anche questo dislocato a pochi passi dal Mercato Centrale. Nel ristorante si possono gustare le tipiche specialità della città, come la bistecca alla fiorentina, il sugo di carne e la ribollita.

Il terzo ristorante in gara è la Trattoria Antico Fattore di Alessio. Il locale, dal 1865, propone la vera cucina toscana, dove tutti i giorni è possibile assaporare della deliziosa pasta fresca.

L'ultimo a concorrere è il Ristorante Natalino di Gabriele. Un locale molto particolare, visto che si trova all'interno della chiesa sconsacrata di San Pier Maggiore.

Per scoprire il vincitore, l'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.