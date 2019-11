La nuova edizione del Festival di Sanremo verrà presentata da Amadeus che prenderà il posto di Claudio Baglioni, conduttore delle ultime edizioni. Secondo diverse indiscrezioni comparse in questi giorni in rete, citate tra gli altri da Blogo e dal Giornale di Sicilia, il volto femminile di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana potrebbe essere Diletta Leotta. La 28enne siciliana, giornalista e conduttrice di DAZN, potrebbe dunque affiancare Amadeus ed essere la 'primadonna' dell'Ariston.

Sanremo, tempo di cambiamenti

Il Festival di Sanremo partirà il 4 febbraio 2020 e questa nuova edizione porterà con sé diverse novità. Nelle ultime settimane Amadeus ha fornito qualche dettaglio, in modo particolare ha preannunciato le ospitate di Fiorello e Jovanotti. Ha poi smentito che ci sarà Belen Rodriguez e ha parlato del dopo-Festival che in questa edizione si chiamerà "L'altro Sanremo". Sempre secondo i rumors, alla conduzione dell'appuntamento post-Festival molto probabilimente ci sarà un volto di Amici di Maria De Filippi che potrebbe essere Lorella Boccia.

Quest'ultima al momento è impegnata con Mediaset e con un programma in onda su Real Time. La scorsa estate ha anche sposato il figlio di Lucio Presta, Niccolò, agente fra l'altro di Amadeus.

Tornando all'indiscrezione riguardante la presenza di Diletta Leotta al fianco di Amadeus alla conduzione, sarebbe dunque la favorita in tal senso secondo i rumors. La giornalista in verità non è nuova al palco dell'Ariston sul quale fu presente come ospite nel 2017.

Diletta Leotta, la carriera

Diletta Leotta è originaria di Catania e si è laureata in Giurispuredenza all'Università LUISS di Roma. Partecipa a Miss Muretto nel 2006 e tre anni dopo partecipa a Miss Italia 2009 ma viene eliminata nelle preselezioni. Nel 2010 comincia la carriera televisiva presso Antenna Sicilia e conduce insieme a Salvo La Rosa l'11^ edizione del Festival della nuova canzone siciliana.

Nel 2011 passa a Mediaset dove conduce una trasmissione su La5 per promuovere il nuovo canale sul digitale terrestre. Nel 2012 diventa 'meteorina' a Sky Meteo 24 e nel 2014 conduce il primo talent show su Sky Uno dedicato alla radio. A Sky diventa il volto del campionato di Serie B ed insieme ad Ilaria D'Amico nel 2016 conduce alcuni speciali sugli Europei. Nel 2017 prende il posto di Emis Killa a condurre Goal Deejay ed a febbraio è ospite del Festival di Sanremo.

Adesso è volto noto di DAZN, la piattaforma che trasmette eventi sportivi in diretta streaming, dove tra l'altro conduce alcuni programmi come "Diletta Goal" e "Linea Diletta".