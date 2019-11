Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane concedono ampio spazio alle conseguenze della caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Nei prossimi giorni, infatti, Hope sarà decisa a confessare a Ridge la verità sul terribile avvenimento ma, proprio nel momento della verità, sarà Brooke a convincerla a fermarsi. La giovane Logan si troverà, così, a fare i conti con lo sconforto più totale, lottando con il suo senso di colpa.

La svolta alla vicenda arriverà comunque già la prossima settimana quando Thomas ricomparirà di punto in bianco davanti alla ex moglie. Se da un lato ciò la porterà ad un grande respiro di sollievo, dall'altro sarà questo solo l'inizio di un nuovo scontro tra le famiglie Logan e Spencer. A farne le spese sarà il matrimonio di Brooke e Ridge, destinato ad arrivare all'ennesima rottura.

Beautiful anticipazioni: lo scontro decisivo tra i coniugi Forrester

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, Hope riceverà la sconvolgente visita di Thomas e si renderà conto che la caduta non è stata mortale come aveva temuto.

Ma sarà questo l'inizio di ulteriori problemi per lei e Brooke. Il rampollo Forrester, infatti, metterà la matrigna davanti alle sue responsabilità ovvero al fatto di aver mentito al marito sulla sua presunta morte. La obbligherà, quindi, a confessare la verità a Ridge sulle bugie degli ultimi giorni e proprio il confronto che seguirà risulterà decisivo per il matrimonio della storica coppia. In particolare, sarà nella puntata in onda venerdì 22 novembre che i coniugi Forrester vivranno un momento emozionante, in seguito al quale il loro matrimonio cambierà per sempre.

Trame Beautiful: Ridge corre da Shauna

Brooke mentirà a Ridge, facendo in modo che non venga informato della sorte di Hope. Ma al suo ritorno, Thomas non potrà permettere che la matrigna la faccia franca. La conferma arriva dalle anticipazioni americane di Beautiful che segnalano come il rampollo Forrester sia pronto a liberarsi una volta per tutte della famiglia Logan. Le informazioni tenute nascoste da Brooke al marito saranno troppo importanti e lui non potrà perdonarla per l'accaduto.

Ad essere favorita in questo trambusto sarà Shauna Fulton. Come riportano i primi spoiler relativi alla settimana del 25 novembre, infatti, la madre di Flo verrà raggiunta da Ridge che le darà delle grandi notizie. L'unico ostacolo tra loro, ovvero Brooke, potrà a questo punto dirsi definitivamente superato. E lo stilista Forrester, trovandosi di nuovo single, potrà a questo punto aprire una volta per tutte il suo cuore ad un nuovo amore.