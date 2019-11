Le anticipazioni della soap opera Una vita non ci portano buone notizie. Infatti, nelle prossime puntate Raul per salvare Carmen Sanjurjo rischierà di morire. Nei dettagli, il ragazzo farà da scudo a sua madre prendendosi un colpo d'arma da fuoco: a premere il grilletto sarà Javier, il quale sarà intento a fare un furto proprio nella casa dell'Alday. Quest'ultimo, invece, alla fine sarà messo al corrente che stava per essere derubato.

Una Vita: Carmen nelle mani di Javier

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Raul per uno spietato piano di Javier metterà a rischio la sua giovane vita. Con esattezza tutto avrà inizio nel momento in cui l'Adone forzerà Carmen a essere sua complice per compiere un futuro a casa di Samuel. Successivamente assicurerà alla consorte che partirà per l'Argentina subito dopo essersi impossessato dei gioielli preziosi dell'Alday.

La Sanjurjo sembrerà accettare le condizioni del marito, anche se lo supplicherà di non trascinare il loro figlio nella lurida vicenda. In seguito la domestica spaventata deciderà di trovare le chiavi dell'abitazione del suo padrone, mentre Javier esigerà che il figlio gli dia una mano per introdursi in casa del mal capitato. Anche se indeciso, Raul seguirà l'ordine del padre, anche se consapevole che si caccerà in un pericoloso guaio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Raul gravemente ferito dall'Adone

Gli spoiler di Una Vita, svelano che Raul si pentirà amaramente di non aver dato peso alle parole dalla madre. Per questa ragione, il ragazzo si scontrerà con Javier nel bel mezzo della rapina a casa dell'Alday. Uno sgarbo che non verrà preso per nulla bene dall'Adone, il quale indirizzerà un'arma da fuoco contro Carmen. Il giovane, a quel punto, proverà a disarmare suo padre, provocando un'accesa colluttazione.

Sfortunatamente ad avere la peggio sarà proprio il ragazzo, tant'è che riporterà una preoccupante frattura alla spalla mentre il poliziotto Aurelio Mendez trarrà in arresto il consorte di Carmen grazie alla complicità di Servante e Fabiana che avevano allertato la polizia.

Le condizioni del figlio della Sanjurjo si aggravano

In seguito Raul verrà portato immediatamente in ospedale per poi essere dimesso nel giro di poche ore.

Una volta ritornati a casa, Carmen avrà molta cura di lui, pulendogli accuratamente la ferita per da evitare le gravi infezioni. Purtroppo lo stato di salute del figlio della Sanjurjo andrà a peggiorare per l'arrivo di un'improvvisa febbre altissima che gli farà rischiare di morire. La domestica, al contrario, dovrà guardarsi da Samuel, il quale non riterrà vero che non sia implicata nella rapina avvenuta nella sua abitazione, tante da domandare a Felipe e Ramon Palacios una loro opinione sul probabile licenziamento.

Non resta che attendere le prossime novità di Una Vita per sapere come si evolverà la situazione.