I sospetti riguardanti i presunti abusi ai danni di Lucia rappresenteranno il punto di partenza delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 da domenica 10 a venerdì 15 novembre (la puntata del sabato verrà cancellata a causa dell'esordio di Amici, previsto proprio per il 16 novembre). Padre Telmo dovrà affrontare la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che lo condannerà, obbligandolo alla partenza per l'Africa.

Ma un patto stretto con il priore Espineira permetterà al sacerdote di fare ritorno ad Acacias 38 come da lui desiderato. Un nuovo personaggio arriverà nel quartiere: si tratterà di Raul, il figlio di Carmen, che dimostrerà di avere un rapporto non troppo facile con la domestica. Qualcuno, invece, si appresterà a partire per un viaggio che potrebbe durare circa un anno.

Padre Telmo torna nel quartiere

Secondo quanto riportano gli spoiler di Una Vita relativi alle puntate dal 10 al 15 novembre, la testimonianza di Lucia contro Padre Telmo risulterà decisiva e il sacerdote verrà condannato per stupro dal Tribunale Ecclesiastico.

Ma l'iniziale decisione di trasferirlo a Karthum, in Sud Africa, verrà improvvisamente modificata: in seguito ad un misterioso accordo con il priore Espineira, Telmo otterrà il permesso di tornare ad Acacias 38. La sua presenza non risulterà affatto gradita da Samuel che continuerà a tramare per far credere a Lucia di essere stata vittima di abusi. Gli altri abitanti del quartiere, invece, saranno molto felici di poter riabbracciare il sacerdote mentre la Alvarado non riuscirà più a capire come gestire la tensione venutasi a creare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per tale ragione deciderà di recarsi per qualche giorno a Salamanca. Tale notizia non verrà compresa da Celia che noterà anche la strana freddezza della cugina nei confronti del sacerdote.

Arriva Raul, il figlio di Carmen

Insieme alle complesse vicende di Lucia e Padre Telmo, gli spoiler di Una Vita della prossima settimana segnalano l'ingresso di un nuovo giovane personaggio. Si tratterà di Raul, il figlio di Carmen, che dimostrerà di non gradire affatto il lavoro di domestica della madre.

I rapporti tra i due risulteranno particolarmente tesi, al punto che il ragazzo fuggirà dalla soffitta e verrà soccorso da Ursula. Non appena saputo che il figlio ha trovato rifugio in canonica, Carmen correrà subito da lui e riuscirà a riportarlo ad Acacias 38. Raul, inoltre, scriverà una lettera al padre (in carcere) e gli darà l'indirizzo in cui l'ignara domestica si è trasferita. Le notizie della settima riguarderanno anche Peña che apparirà strano e scostante agli occhi di Leonor.

Quest'ultima troverà un anello nella sua giacca e penserà ad un'imminente proposta di matrimonio. L'idea dell'uomo, però, sarà ben diversa: ha in progetto di unirsi ad una spedizione scientifica che lo porterà per circa un anno lontano dal quartiere.