Andrà in onda oggi 20 novembre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne, storico dating show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento concederà ancora ampio spazio alle sofferenze di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Quest'ultimo, però, la deluderà quando incontrerà due belle signore arrivate per lui e deciderà di eliminarne una soltanto.

Seguiranno le solite lacrime della dama torinese che, in studio, verrà supportata da Armando Incarnato. Ma le parole del cavaliere napoletano, che porterà una segnalazione contro Juan Luis, non piaceranno a Tina Cipollari che avrà qualcosa da ridire contro di lui: a suo dire, infatti, Armando frequenta una donna lontano dal programma.

Juan Luis a Paola: 'Mi piacerebbe condividere questa emozione'

Il portalte Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Si ricomincerà da quanto accaduto ieri 19 novembre ovvero dal confronto, al centro dello studio, tra Romolo e Giovanni che confermeranno il loro interesse per Olga. La parola passerà poi alla presentazione di due signore, arrivate per conoscere Juan Luis. Gemma chiederà subito al cavaliere di non andare oltre ma lui, dopo avere parlato con entrambe, deciderà di approfondire l'amicizia con una di loro.

A Paola, infatti, dirà: "Mi piacerebbe condividere questa emozione con te." Stando al resoconto riportato dal Vicolo delle News sulla registrazione del 9 novembre, Tina Cipollari avrà qualcosa da aggiungere quando Paola e Ciano parleranno. Pensando che sia stata la Galgani ad esprimersi, interrompendoli, Juan Luis finirà con il rimproverarla (per errore) e lei ci resterà male, tanto da lasciare lo studio in lacrime.

Uomini e donne oggi 20 novembre: Tina lancia una segnalazione contro Armando

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 20 novembre, Armando rivelerà un'informazione appresa a Napoli: Juan Luis potrebbe non essere davvero interessato alla Galgani. Per tale ragione, Incarnato preciserà contro il concittadino: "Non prendere in giro Gemma, per la persona elegante e garbata che sei". Ma sarà questo il punto di partenza per una critica di Tina Cipollari contro l'estroso cavaliere, al quale dirà di essere a sua volta a conoscenza di qualcosa di importante su di lui.

Quindi gli chiederà: "Chi è Jeanette? Pensiamo a lei..." Juan Luis avrà quindi modo di confrontarsi ancora con Gemma, in lacrime dietro le quinte. Con la sua solita gentilezza, il 57enne di origine venezuelana cercherà di consolarla, dicendole: "Non sono morto, sono qua. E allora perché fai così?" Si passerà, infine, ad un confronto acceso tra Valentina M. e Valentina Autiero.