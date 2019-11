Le prossime puntate della soap opera 'Un posto al sole', quelle che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, avranno in serbo delle intriganti novità per tutti gli affezionati telespettatori. Diego inizierà a ricordare alcuni particolari riguardanti l'incidente dell'avvocato Aldo Leone mentre Vittorio vuole riconquistare, a tutti i costi, la fiducia di Alex. Per la piccola Bianca, invece, si presenterà un nuovo ostacolo a scuola.

Un posto al sole, anticipazioni della puntata di lunedì 25 novembre: Diego inizia il nuovo lavoro, Alberto vuole riconquistare la fiducia di Marina

Diego proverà a ricominciare daccapo, iniziando un nuovo lavoro: nonostante tutto, la situazione metterà in ansia Raffaele. Ben presto, infatti, si presenterà un altro ostacolo ancora più preoccupante, un ostacolo che sarà motivo di ansia per il povero Giordano.

Nel contempo, il confronto tra Marina e Roberto avrà un esito inaspettato, come quello con Alberto che cercherà in tutti i modi di riguadagnarsi la fiducia della donna. Intanto Andrea chiederà l'aiuto di Silvia per far 'ingoiare' ad Arianna una pillola che si rivelerà parecchio indigesta.

Un posto al sole, trame dal 26 al 29 novembre: Diego comincia a ricordare l'incidente, Bianca affronta nuove difficoltà a scuola

Uno strano incontro al Vulcano riporterà alla memoria di Diego alcuni flashback riguardanti l'incidente di Aldo Leone.

Intanto, per Bianca si presenteranno delle difficoltà a scuola legate alla presenza della nuova maestra: tutto ciò sarà argomento di discussione per la famiglia. Guido, infastidito dalle accuse di Catello, deciderà di prendersi carico di una rivelazione molto importante.

Diego, dopo essersi accertato di aver individuato l'aggressore di Aldo Leone, vorrà a tutti i costi dimostrare la propria innocenza ma esiterà sul da farsi.

Nel frattempo, Vittorio, grazie all'incoraggiamento di Mariella, proverà a riconquistare la fiducia di Alex. In seguito, Angela e Franco decideranno di affrontare i problemi di Bianca, ma ignoreranno i consigli utili di una Giulia sempre più incuriosita dal suo amico virtuale Marcello.

Raffaele e Niko inizieranno seriamente a preoccuparsi per Diego e non sapranno se credere o meno ai frammenti di memoria dell'amico.

All'improvviso, però, il giovane ragazzo prenderà una sorprendente iniziativa. I diversi punti di vista sulla situazione di Bianca finiranno per creare delle tensioni tra Giulia e Angela. Nel frattempo Vittorio, deluso dal fallito tentativo di riconquistare il cuore di Alex, avrà un eclatante incontro-scontro in radio con un rinomato cantante. Grazie alla presenza dell'ospite speciale in radio, Vittorio escogiterà un piano romantico per attirare l'attenzione di Alex.

Diego inizierà a meditare profondamente su una proposta appena ricevuta. Filippo cercherà un modo per passare del tempo con Serena, riavvicinandosi così a lei: tuttavia la sorte sembrerà mettersi nuovamente contro di loro.