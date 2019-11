Sarà una settimana ricca di sorprese quella che attenderà i telespettatori di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre. In tale periodo terrà banco l'indecisione di Diego che, alle porte dell'udienza per il patteggiamento, si troverà a valutare la proposta di Aldo Leone per convincerlo a non denunciare Jacopo. Si riparlerà inoltre del rapporto di Alex e Vittorio dopo la romantica sorpresa di quest'ultimo, che chiederà al cantante Andrea Sannino di cantare una serenata per la Parisi. E questa volta, per lui potrebbero arrivare delle buone notizie!

Spazio anche a Marina che, dopo lunghe insistenze con Fabrizio, riuscirà ad ottenere da lui ciò che desiderava ovvero la presentazione alla famiglia e soprattutto allo zio Sebastiano.

Upas anticipazioni 2-6 dicembre: Alex perdona Vittorio

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntata di inizio dicembre rendono noto che Vittorio e Alex torneranno ad essere una coppia anche se la presenza di Carla rischierà di compromettere il loro equilibrio fin dall'inizio. Sarà il figlio di Guido a consigliare alla fidanzata di smetterla di pensare agli altri, mettendo se stessa in primo piano.

A peggiorare le cose si metterà anche Rosaria che, rientrata nella vita delle figlie, si troverà ad avere una dura discussione con Alex. Silvia, d'altra parte, cercherà di convincere Carla a spiegare le ragioni per le quali ha perso il posto di lavoro. In occasione di un piccolo malanno di stagione, Franco e Angela si renderanno conto di come la situazione scolastica di Bianca sia più complicata del previsto. E quanto da loro visto, li porterà a prendere una decisione drastica sulla bambina. Arriverà per lei il momento di cambiare scuola? Il posto lasciato libero da Andrea spingerà Silvia e Arianna ad assumere un nuovo cuoco al Vulcano, la cui scelta avverrà in seguito ad un equivoco.

Trame Un posto al sole inizio dicembre: Marina conosce zio Sebastiano

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse dal 2 al 6 dicembre, Alberto si troverà ad affrontare un'emergenza ai Cantieri come sarà a lui richiesto dalla stessa Marina. L'avvocato non potrà sospettare che per lui potrebbero arrivare dei problemi anche peggiori: Angela e Giulia, infatti, cercheranno di convincere Clara a rivelare le motivazioni per le quali ha perso il lavoro, denunciando Palladini.

Marina resterà sorpresa dal passo indietro di Fabrizio che si renderà disponibile a presentarla in famiglia. Ma la cena con zio Sebastiano potrebbe essere più problematica di quanto lei avrebbe mai immaginato. Diego sarà molto turbato in seguito alla proposta di Aldo Leone e la proposta dell'accordo economico in cambio del suo silenzio. Le tensioni saranno ancor più evidenti nel figlio di Raffaele in vista dell'udienza per il patteggiamento.