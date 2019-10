La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, ha segnato l'inizio della relazione tra Jackson Avery e Vic Hughes. Una storia d'amore già annunciata nei mesi estivi che - contrariamente alle aspettative - si è sviluppata in tempi relativamente brevi. Nel corso del terzo episodio i due ragazzi non hanno infatti resistito all'evidente attrazione e si sono lasciati andare ad un tenero bacio.

Un avvenimento che ha diviso il fandom, scatenando accese polemiche. Sul banco degli imputati il bel chirurgo plastico, accusato di aver archiviato troppo velocemente la sua relazione con l'ex fidanzata Maggie Pierce. A complicare ancor di più la già delicata situazione, l'incontro tra il cardiochirurgo e Vic che negli ultimi minuti della puntata si sono confrontate non riuscendo, tuttavia, a nascondere l'evidente imbarazzo.

Anticipazioni Grey's Anatomy: la conoscenza tra Jackson e Vic proseguirà

A poche ore dalla messa in onda del quarto episodio, Barrett Doss (Vic Hughes) ha rilasciato un'interessante intervista a ETOnline nella quale ha anticipato cosa accadrà al suo personaggio nel corso dei prossimi episodi di Grey's Anatomy. In particolare l'attenzione dell'attrice si è focalizzata sull'evoluzione del rapporto che coinvolge Maggie e Vic:

"Hanno una relazione piuttosto imbarazzante e complicata.

Sono curiosa di scoprire cosa accadrà tra queste due donne così diverse, ma profondamente interconnesse. Maggie ha letteralmente dichiarato la morte di Ripley e, per di più, Vic adesso esce con il suo ex. Quindi penso che ci saranno molte complicazioni interessanti in arrivo per loro."

Come noto ai più affezionati telespettatori di Grey's Anatomy è stata proprio Maggie Pierce, nel corso della quindicesima stagione, a prendersi cura di Lucas Ripley ossia il promesso sposo del bel vigile del fuoco.

Una situazione che tuttavia non impedirà a Jackson e Vic di proseguire con la loro relazione. Interrogata sui reali sentimenti che legano i due ragazzi, Barrett Doss ha così risposto: "Jackson è un amico ed è qualcuno che la rende felice. Penso che quando hai a che fare con una grande perdita, questa è la cosa più importante. Per ora, la relazione sembra abbastanza semplice e come sempre Vic ha deciso di agire ancora di pensare."

Station 19 mostrerà come Vic ha affrontato la morte di Lucas Ripley

Infine, l'attenzione dell'attrice si è focalizzata sulle aspre critiche rivolte al suo personaggio per la presunta velocità con cui avrebbe archiviato la morte del compagno Luca Ripley.

Una situazione che stando alle parole di Barrett Doss verrà esplorata meglio nelle prime puntate di Station 19, in onda a gennaio sulla ABC: "Quando inizierà Station 19 si capirà meglio come Vic sta affrontando le conseguenze della morte di Ripley e come questo avvenimento si ripercuota nella vita di tutti i giorni. Si vedrà il punto di vista di Vic e sicuramente qualcosa in più riguardo la sua vita interiore."