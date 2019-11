Martedì 12 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di 'Cartabianca', il programma politico del martedì sera di Rai 3. Il programma, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, vedrà stasera la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti (come annunciato dal Ministro nella sua pagina Facebook).

Con il Ministro Fioramonti si affronteranno moltissimi temi d'attualità

Nel corso dell'intervista al Ministro Lorenzo Fioramonti saranno numerosissimi i temi che verranno toccati.

Probabilmente si parlerà di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Fioramonti e che hanno fatto discutere; su tutte la proposta di inserire una tassa sui voli aerei e l'inserimento dello studio dei cambiamenti climatici nei programmi scolastici. Probabilmente, poi, si parlerà anche dell'incontro previsto al Miur tra il Ministro e i sindacati, che si terrà domani mercoledì 13 novembre. All'ordine del giorno vi saranno i fondi che verranno stanziati nella Legge di Bilancio al comparto di Istruzione e Ricerca.

Infine si parlerà anche della questione (spinosa) dell'Ilva, dopo che Arcelor Mittal ha annunciato nella giornata di oggi di aver depositato l'atto per il recesso. In merito alla questione dell'Ilva di Taranto, inoltre, si affronterà anche il tema dei dissidi interni alla maggioranza: il Pd e il Premier Conte sarebbero a favore del ripristino dello scudo penale, cosa che invece viene osteggiata dal Movimento 5 Stelle (come annunciato ripetutamente dal capo politico e Ministro degli Esteri Luigi di Maio).

'Cartabianca', gli altri ospiti e temi previsti per la puntata del 12 novembre

Il Ministro Lorenzo Fioramonti non sarà l'unico ospite della serata odierna; è previsto, infatti, un talk sull'immigrazione, tema sempre attuale e al centro di polemiche e discussioni. A questo talk parteciperà la senatrice Daniela Santanché, esponente di 'Fratelli D'Italia': ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i suoi profili social.

Ma nel corso della serata è prevista anche la partecipazione di Massimiliano Romeo (senatore e Capogruppo del Senato per la Lega) e di Nicola Fratoianni (esponente di Sinistra Italiana). Prevista poi anche la partecipazione dei giornalisti Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Marianna Aprile e Francesca Fagnani. Nel corso della puntata interverranno anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Inoltre è prevista anche la partecipazione del segretario generale CGIL Maurizio Landini. Infine è atteso anche l'intervento di Mauro Corona, scrittore e scalatore che è ospite fisso del programma e che tutte le settimane dà vita a dei momenti divertenti con la conduttrice Bianca Berlinguer.

Il programma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play', mentre dalla giornata di domani 13 novembre saranno visibili sempre sul sito della Rai tutte le interviste della puntata.