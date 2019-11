Domenica 17 novembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, da quando è condotto da Mara Venier, ha trovato una nuova linfa: tutte le settimane, infatti, ottiene ascolti più alti rispetto a quelli della concorrenza. Per la prossima puntata la 'Zia Mara' ospiterà Giorgio Panariello, uno dei personaggi televisivi più amati nel nostro Paese.

Giorgio Panariello presenterà "Pezzi Unici", la sua nuova fiction

Da domenica 17 novembre su Rai 1 andrà in onda in prima serata una nuova fiction intitolata "Pezzi Unici".

I protagonisti, diretti dalla regista Cinzia Torrini, saranno Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. E sarà proprio quest'ultimo a presentare la fiction a 'Domenica In'. Panariello, che abbiamo visto nelle vesti di giurato di 'Tale e Quale Show' fino alla scorsa settimana, si è cimentato nella fiction in uno dei suoi primi ruoli drammatici della sua carriera. Ma durante l'intervista con Mara Venier, Giorgio Panariello dedicherà spazio anche agli altri impegni futuri: il 18 novembre partirà da Milano un nuovo tour che lo porterà ad esibirsi insieme ai suoi amici Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti.

Tra gli altri ospiti anche Fabio Volo e Stash

Ma l'intervista a Giorgio Panariello non sarà l'unica della domenica per Mara Venier. Nel corso delle tre ore e mezza di diretta vi saranno due momenti musicali di rilievo. Il primo sarà con la grandissima Gigliola Cinquetti: la cantante, che nella sua carriera ha partecipato a ben dodici Festival di Sanremo (vincendo due edizioni) e che ha vinto l'edizione del 1964 dell'Eurovisione Song Contest, parlerà della sua carriera e si esibirà in diretta con alcuni dei suoi più grandi successi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ma, come detto, la Cinquetti non sarà l'unica ospite musicale della puntata: Mara Venier incontrerà anche i The Kolors e il loro frontman Stash, che presenteranno il loro nuovo singolo "Los Angeles" uscito lo scorso 4 ottobre e nel quale ha collaborato anche Gué Pequeno. Nel corso della puntata interverrà anche l'attore Cesare Bocci (noto per il ruolo di "Mimì" ne 'Il Commissario Montalbano') e la moglie Daniela Spada; i due parleranno del loro libro "Pesce d'Aprile" e della loro storia d'amore.

Alla diretta presenzierà anche lo scrittore Fabio Volo, che presenterà al pubblico di Rai 1 il suo romanzo "Una gran voglia di vivere". Infine, spazio anche alla cronaca: Mara Venier aggiornerà i suoi telespettatori sul maltempo che ha colpito nelle ultime ore Venezia, che a causa di una marea altissima ha subito danni enormi e la morte di due persone.

Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'.