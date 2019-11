Domenica 17 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. Anche questa settimana Barbara D'Urso intervisterà alcuni dei personaggi più discussi dal gossip italiano. Attesa per le dichiarazioni di Floriana Secondi, che dopo le dichiarazioni spiazzanti della scorsa puntata replicherà al suo ex fidanzato Daniele Pompili.

Floriana Secondi è stata querelata dal suo ex fidanzato dopo le dichiarazioni rilasciate nella scorsa puntata di Domenica Live

Nella puntata di Domenica Live del 10 novembre Barbara D'Urso intervistò Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello.

Floriana ha raccontato i retroscena riguardo alcune sue foto finite su siti a "luci rosse". L'ex gieffina ha dichiarato di essere stata ricattata da Daniele Pompili: "Ha voluto che io fingessi di essere la sua fidanzata perché è omosessuale. Mi ha fatto fare delle serate, senza mai pagarmi. Mi ha chiesto di fare quelle foto: non ho mai fatto nessuna foto nuda. Le foto sono state pubblicate senza alcuna autorizzazione.

Daniele è una persona che ha dietro di sé persone molte potenti, ha usato le mie foto per pubblicizzare un video por*o, in cui ovviamente io non ci sono. Mi ha rovinato la vita, non deve nominare mio figlio: è stato vittima di bullismo per colpa sua. Se continui io dirò i nomi di tutti coloro i quali stanno dietro di te, anche a costo di rischiare di perdere la mia vita". Accuse pesantissime, alle quali Daniele ha risposto con un video su Instagram annunciando l'intenzione di voler querelare Floriana per calunnie. Nella puntata di domenica 17 novembre, Barbar D'Urso intervisterà nuovamente Floriana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Domenica Live: Giucas Casella parteciperà al torneo 'Domenica Alive" e interpreterà Renato Zero

Oltre che l'intervista a Floriana Secondi, a Domenica Live sono attesi anche momenti di intrattenimento leggere. Per il torneo "Domenica Alive", questa settimana parteciperà Giucas Casella. L'illusionista interpreterà Renato Zero e si esibirà sulle note di "Mi Vendo". Barbara D'Urso, inoltre, avrà in studio Kikò Nalli con il quale si parlerà del presunto tradimento della fidanzata Anna Lombardo.

La ragazza sarebbe stata fotografata dai paparazzi mentre baciava Gaetano Arena, ex coinquilino dell'ultimo Grande Fratello. In studio, oltre che l'ex marito di Tina Cipollari, vi saranno anche due testimonianze che dimostrerebbero che la donna sarebbe stata incastrata in quello che voleva essere un falso scoop. A sua volta, però, Barbara D'Urso ha annunciato che verrà mandato in onda un video che, invece, proverebbe l'effettiva avvenuta del flirt.

'Domenica Live' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play'.