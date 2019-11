Stasera, martedì 5 novembre, andrà in onda la terza puntata de 'Il Collegio', il docu-reality di Rai 2 in cui venti adolescenti del nostro tempo vengono chiusi in un collegio e fatti rivivere in anni lontani.

Questa quarta stagione è ambientata nel 1982. Secondo quanto comunicato dalla RAI, durante la terza puntata qualche studente combinerà qualche grosso guaio e rischierà di essere espulso dal collegio.

Tuttavia non è stato fornito alcun dettaglio su colui o colei che rischia tale provvedimento:per scoprirlo sarà necessario seguire la puntata, che andrà in onda dalle 21:25 su Rai 2 e in diretta streaming sul sito di Rai Play.

'Il Collegio', terza puntata: la terza settimana si apre con l'annuncio di tante novità da parte del preside

Come ogni puntata, anche la terza si aprirà con il preside che comunicherà ai ragazzi le attività previste per l'intera settimana e le novità che il preside dovrà annunciare sono tante.

Prima di tutto, infatti, entreranno nel collegio ben due nuovi studenti: Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio. Ma la particolarità è che questi due ragazzi sono fra loro fidanzati (e sembrano esserlo tutt'oggi, come dimostrano i loro profili Instagram). L'ingresso di una coppia di fidanzatini è una novità assoluta per il programma: in tutte le edizioni, infatti, mai erano entrati due ragazzi che già si conoscevano al di fuori del collegio.

L'ingresso di una coppia all'interno di un gruppo già ben formato potrà scatenare delle dinamiche che mai, nel programma, c'erano state prima (sui social c'è chi ipotizza che ci possano essere 'scontri' a causa di gelosia o addirittura di tradimenti, ma al momento non vi è nessuna certezza).

Ma le novità non sono finite qui: i ragazzi de 'Il Collegio', infatti, affronteranno nella terza settimana anche una gita che li porterà a dormire per la prima volta fuori dall'istituto. Prima di partire per la gita il preside sottoporrà i ragazzi a una scelta difficile per testare la loro generosità.

Durante la puntata di martedì 5 novembre spazio anche al calcio e alla street-art

Ma le novità che vedremo in questa terza puntata del programma non finiscono qui. L'anno in cui il programma è ambientato è il 1982, ovvero l'anno in cui l'Italia di calcio si porta a casa il suo terzo mondiale della storia. I festeggiamenti per questa vittoria arriveranno anche dentro il collegio e, per onorare questo successo, i ragazzi dell'istituto dovranno scendere in campo; nel corso della puntata, infatti, è previsto un incontro di calcio tra gli studenti del collegio e una squadra di un altro istituto.

Infine, i ragazzi in questa terza puntata si cimenteranno anche con la street-art, ovvero l'arte di strada.