Il Paradiso delle Signore 4 è diventata in breve tempo una delle soap più amate e seguite. Le ultime due stagioni, in versione daily, hanno appassionato milioni di telespettatori che ogni giorno aspettano l'appuntamento con i protagonisti della Milano degli anni '60. Uno dei personaggi principali della fortunata soap di Rai 1 è senza dubbio Adelaide, interpretata dalla bravissima Vanessa Gravina, ma i telespettatori dovranno fare a meno di lei per un po' di tempo.

Adelaide lascia il Paradiso delle Signore 4, ma torna

L'attrice Vanessa Gravina, che ne Il Paradiso delle Signore 4 veste i panni della Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, ha annunciato un suo temporaneo allontanamento dalle scene. In un'intervista al settimanale "Confidenze", l'attrice ha spiegato che una scelta professionale non le permetterà di essere sul set del Paradiso per un po' di tempo. Il suo è uno dei ruoli che più sono entrati nel cuore dei telespettatori per i modi di fare della Contessa, odiati o osannati, ma impossibili da ignorare.

Il personaggio di Adelaide all'interno de Il Paradiso delle Signore è di fondamentale importanza. È lei, infatti, che regge il perno di una delle famiglie più ricche di Milano, i Guarnieri. La donna ha rinunciato a tutto pur di stare vicino ai suoi nipoti, i figli di sua sorella defunta, ed è andata a vivere con suo cognato e la famiglia. Nella quarta stagione, Adelaide si è avvicinata molto a Umberto Guarnieri, senza mai perdere quel distacco che le permette comunque di mettere da parte la gelosia e i sentimenti per curare gli interessi economici.

Inoltre, la zia Adelaide ha impedito al nipote Riccardo di partire con Nicoletta, la madre di sua figlia per l'America ed iniziare una nuova vita con lei.

Vanessa Gravina entusiasta del suo personaggio: la contessa di Sant'Erasmo è molto amata

Ultimamente il pubblico ha assistito all'addio di Nicoletta, interpretata da Federica Girardello. L'attrice non ha potuto continuare il suo lavoro al Paradiso delle Signore per impegni presi in precedenza.

I telespettatori come prenderanno quest'altro allontanamento? Per Vanessa Gravina la situazione è diversa: l'attrice ha specificato che la sua assenza ha un periodo prestabilito per le prove dello spettacolo teatrale che la vedrà protagonista prossimamente. I telespettatori non hanno niente da temere: si tratta soltanto di una pausa.

Vanessa Gravina, da sempre molto apprezzata anche a teatro, non ha nascosto che il personaggio di Adelaide è uno dei più amati in assoluto e non le capitava si sentire un affetto simile da parte del pubblico dai tempi di Incantesimo.

Non resta che aspettare di vedere come si evolverà la vita di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore e aspettare il ritorno di Vanessa Gravina sul set.