Secondo le ultime anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne (il people show di Mediaset in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi) ci saranno molte novità e colpi di scena in questi giorni e assisteremo a delle puntate molto movimentate. In particolare, il cavaliere Armando Incarnato durante la registrazione delle puntata che vedremo probabilmente la prossima settimana ha raccontato come procede la sua frequentazione con Veronica e ha avuto una discussione con Valentina F.

Dunque, il cavaliere ha parlato della sua frequentazione con Veronica e ha affermato di non essersi trovato molto bene, in quanto la donna non si è mai lasciata andare neanche con un bacio. All'improvviso è intervenuta anche Valentina F nell'argomento e quel punto Incarnato non si è più trattenuto è ha sganciato una vera e propria bomba. Infatti, il cavaliere ha segnalato che la dama si è baciata fuori dagli studi di Uomini e Donne con Simone sebbene questo feeling tra i due non fosse mai stato dichiarato durante la trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni Trono over: lite tra Simone, Incarnato e Valentina

Subito dopo la rivelazione di Armando è scoppiata una lite in studio tra quest'ultimo, Valentina F e Simone. Da tutto questo è emerso che Incarnato e la dama sono usciti una sola sera insieme e avrebbero anche avuto un rapporto. Però Valentina ha subito negato e ha affermato che se qualcuno non credesse alle sue parole può tranquillamente verificare la carta d'identità in albergo.

In questo modo si può dimostrare che la sera di cui parlava Armando Incarnato, Valentina F non era in hotel con l'uomo. Ma il cavaliere non ci sta e rincara la dose affermando che in realtà la donna non ha consegnato i documenti e che quindi sarebbe opportuno ricorrere alle telecamere per verificare la presenza in albergo della donna. Resterà da vedere come finirà la questione tra questi due, però possiamo già affermare che Veronica già non si lasciava andare con Valerio, ora che è stata sganciata quest'altra bomba che lo vede protagonista, sarà ancor più titubante sul loro rapporto.

Gianni Sperti sospetta che Anna Tedesco abbia un fidanzato fuori dalla trasmissione

Successivamente si è passati a parlare di Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. Il cavaliere ha segnalato che dopo tre uscite con la dama, quest'ultima non si sia lasciata ancora andare. Poi, Samuel ha aggiunto che non voleva arrivare ad un rapporto, ma almeno ad un bacio passionale con la donna. A quel punto, Anna si è giustificata dicendo che era stanca durante la terza uscita.

Proprio per questa giustificazione, l'opinionista televisivo Gianni Sperti forte anche del fatto che questa non è la prima segnalazione sulla dama ha deciso di punzecchiarla. In particolare, Sperti ha domandato alla Tedesco se per caso non si lasci andare perché ha già un altro fuori dalla trasmissione di Mediaset. Lei però negherà e troncherà anche la relazione con Samuel, in quanto non sarà più motivata a conoscerlo.