Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la diciottesima puntata di mercoledì 6 novembre dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Riccardo Guarnieri sarà protagonista e nello specifico sottoscriverà un accordo con Cosimo, suscitando la delusione di Luciano Cattaneo e Vittorio Conti. Roberta Pellegrino, invece, aiuterà Marcello dopo un'aggressione.

Il Paradiso delle Signore, 18° puntata: Roberta soccorso Marcello dopo un aggressione

I personaggi del grande magazzino milanese saranno protagonisti di imperdibili colpi di scena nel corso dei nuovi appuntamenti in programma in questo inizio di novembre.

Le trame de Il Paradiso delle Signore riguardanti la 18° puntata di questa stagione, trasmessa mercoledì 6 novembre dopo "Vieni da Me", rivelano che il comportamento di Riccardo deluderà profondamente Vittorio e Luciano. In particolare, il marito di Marta (Gloria Radulescu) informerà le Veneri che saranno coinvolte in prima persona per la realizzazione di un video per pubblicizzare il Paradiso. Una notizia che farà felici le sue brave impiegate.

Angela (Alessia Debandi), nel frattempo, vivrà un momento molto particolare della sua vita, tanto da essere derubata da un ladro, che dimostrerà di avere un legame con Marcello. Proprio quest'ultimo deciderà di vendicare il torto subito dalla sorella, tanto da scagliarsi contro il delinquente. Durante lo scontro, il Barbieri riporterà molte ecchimosi, tanto da rendere necessarie le cure di Roberta Pellegrino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Vittorio e Luciano scoprono l'accordo tra Cosimo e Riccardo

Nel corso della 18° puntata de Il Paradiso delle Signore, la signora Amato si lamenterà con Marta e con Gabriella (Ilaria Rossi) della difficoltà delle donne di coniugare lavoro e faccende domestiche. Intanto al grande magazzino ferveranno i preparativi per il video promozionale. Inoltre Conti farà una brutta scoperta sul cognato Riccardo (Enrico Oetiker).

In particolare, Vittorio (Alessandro Tersigni) apprenderà che il Guarneri ha firmato un contratto in esclusiva con Cosimo (Alessandro Cosentini) senza interpellare nemmeno Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano). Proprio quest'ultimo apparirà profondamente deluso dal comportamento del fratello di Marta.

Marcello, invece, stufo di avere la sorella depressa per la situazione economica chiederà aiuto a Roberta (Federica Di Benedittis).

La 'Venere', infatti, potrebbe rivelarsi la soluzione per salvare la famiglia Barbieri dai guai.

Come proseguirà la vicenda? In attesa di sapere cosa ci riserveranno i nuovi appuntamenti, si ricorda che la soap opera è possibile rivederla in streaming sul servizio Rai Play.