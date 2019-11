Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate di oggi 8 e domani 9 novembre che andranno in onda come sempre su Canale 5 ci saranno importanti colpi di scena e novità. In particolare Donna Francisca Montenegro e Carmelo Leal continueranno a sospettare che dietro l'attentato alla Casona ci sia Severo Santacruz. Ma non è tutto, in quanto Isaac Guerrero riuscirà a convincere Elsa Laguna a non andare via da Puente Viejo.

Francisca vuole estromettere il sindaco dal caso della bomba alla villa

In particolare, nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio il Guerrero verrà a sapere che la sua amata ha intenzione di lasciare il paesino spagnolo per sempre. Intanto, Carmelo andrà a parlare con la giornalista Irene. Il sindaco e la moglie di Severo si scambieranno alcune riflessioni su chi possa essere il responsabile della bomba alle nozze di Mesia.

Invece, il Santacruz sarà sempre più sconvolto per quanto accaduto alla villa. Infatti, quest'ultimo sarà sempre più convinto che la bomba esplosa durante il matrimonio possa essere quella che aveva commissionato lui in precedenza agli artificieri.

Poco dopo, la Montenegro andrà in comune e avrà una violenta lite con Carmelo Leal. In particolare, la donna dirà a tutti i presenti di voler estromettere il sindaco dal caso della villa perché vorrà occuparsene lei di persona.

Invece, Fernando Mesia saluterà per l'ultima volta la sua cara Maria Elena. Successivamente, Fernando comunicherà che vorrà prendersi cura della sua ex moglie Maria Castaneda. Nel frattempo alla locanda, Lola si rivelerà un'impiegata molto sveglia e capirà al volo tutte le richieste fatte da Prudencio.

La Montenegro sospetterà che Severo abbia cercato di ucciderla alle nozze

Secondo le ultime anticipazioni della puntata de 'Il Segreto' che andrà in onda domani 8 novembre, tutti gli abitanti saranno ancora sconvolti per quanto accaduto alla villa.

In particolare, la Matrona sospetterà che qualcuno abbia cercato di ucciderla con quella bomba. Poco dopo, tutti i sospetti della Montenegro ricadranno sul marito di Irene. Infatti, anche la giornalista mostrerà dei dubbi su Severo tanto da confessare questi sospetti alla sua migliore amica Adela.

Intanto alla Casona, la Castaneda riprenderà conoscenza e Fernando avrà molti sensi di colpa per quanto successo alla sua ex moglie.

Invece, il dottor Zabaleta andrà alla locanda per la visita di controllo a Matias. Nel frattempo, Isaac impedirà alla Laguna di andare via da Puente Viejo. Consuelo cercherà di capire cosa la ragazza stia nascondendo, ma la Laguna si ostinerà a tacere riguardo al suo stato di salute. Intanto, il carpentiere cercherà di indagare insieme a Cifuentes per scoprire qualcosa in più su Elsa.