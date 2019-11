Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1° dicembre a venerdì 6 dicembre ci saranno tantissime novità da scoprire e numerosi colpi di scena. In particolare, il sindaco Carmelo Leal vorrà vendicarsi della morte di sua moglie e quindi deciderà di uccidere Francisca Montenegro. Però il piano del vedovo verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Intanto, Elsa Laguna farà ritorno a Puente Viejo dopo l'operazione al cuore.

Leal continuerà ad indagare sulla morte di sua moglie

Sempre secondo le ultime news delle puntate della soap opera iberica che andranno in onda la prossima settimana, Raimundo Ulloa garantirà a Severo Santacruz che la Matrona non è coinvolta nell'incidente che ha causato la morte della maestrina del paesino spagnolo. Però Carmelo non sarà per niente convinto di questa versione dei fatti. Proprio per questo motivo, il sindaco chiederà ad un meccanico di effettuare una perizia sull'auto accidentata.

Invece, Fernando Mesia e Maria Castaneda decideranno di trasferirsi in una nuova tenuta chiamata La Habana. Questa notizia manderà su tutte le furie Francisca. Nel frattempo, la Laguna si risveglierà dall'anestesia, ma rimarrà ancora in prognosi riservata. Al fianco della donna ci sarà come sempre il suo amato Isaac Guerrero.

Godoy salverà la vita della Matrona

Carmelo sarà ancora molto scosso per la morte di sua moglie Adela e deciderà di farsi giustizia da solo. In particolare il Leal tenterà di uccidere la Montenegro che passeggiava con suo marito, con due colpi d'arma da fuoco.

Però Mauricio Godoy farà da scudo e riporterà una grave ferita al petto. Invece Lola racconterà tante bugie a Prudencio Ortega e continuerà a nascondere la sua alleanza segreta con Donna Francisca.

Poco dopo, nell'ospedale di Puente Viejo i medici dichiareranno che Elsa sarà fuori pericolo. La donna e il falegname potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e faranno ritorno a casa. Intanto, nel paesino spagnolo ci saranno tutti ad attendere i due giovani, tranne la perfida Antolina Ramos.

Raimundo e Irene penseranno che dietro la guerra tra Francisca e Carmelo ci sia Mesia

Ma non è tutto perché sempre secondo le ultime anticipazioni, Mesia convincerà la sorella di Matias a spedire in collegio i suoi due figli.

Questo perché l'uomo temerà la nascita della guerra tra la Montenegro e Leal.

Nel frattempo, Elsa farà ritorno a casa e la perfida biondina le racconterà che Adela Arellano è morta. Il tutto provocherà l'ira di Isaac. Invece, Raimundo chiederà aiuto ad Irene Campuzano per fermare la guerra tra le loro rispettive famiglie. La giornalista deciderà di aiutare Ulloa ed entrambi penseranno che dietro la guerre delle loro famiglie, ci sia Fernando Mesia.