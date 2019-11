Mediaset si prepara a sparare le ultime cartucce prime della fine dell'anno arricchendo il palinsesto di nuove fiction, tra cui la spagnola La caccia - Monteperdido (in originale 'La caza - Monteperdido'), la cui prima puntata andrà in onda domenica 10 novembre alle 21:25 su Canale 5. Si tratta di un thriller psicologico prodotto da DLO Productions per TVE e trasmesso in Spagna la scorsa primavera su La1.

La serie tv è basata sul romanzo 'Monteperdido' di Agustín Martínez e racconta l'indagine di due agenti dell'UCO (l'Unità Centrale Operativa della Guardia Civile) sulla misteriosa riapparizione di Ana, una ragazza scomparsa cinque anni prima insieme all'amica Lucia. La giovane non ha alcun ricordo di cosa le è accaduto e soprattutto non sa dove sia finita l'altra ragazza. La serie partirà da questo misterioso ritorno che spingerà la polizia a riaprire il caso.

Nei panni dell'agente Sara Campos il pubblico ritroverà Megan Montaner, l'indimenticabile Pepa de Il Segreto e protagonista anche di altre serie televisive già trasmesse da Mediaset.

La caccia - Monteperdido, il 10 novembre il primo episodio: trama

Domenica 10 novembre andrà in onda la prima puntata della Serie TV La caccia - Monteperdido. Mediaset trasmetterà i primi due episodi della prima stagione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel primo, 'Il disgelo', Ana e Lucia, due ragazzine di 11 anni, spariscono nel nulla a Monteperdido e le ricerche della polizia non portano ad alcun risultato. 5 anni dopo Ana riappare misteriosamente in città, vittima di un incidente d'auto in cui perde la vita l'autista. Il ritorno della giovane sconvolge la sua famiglia e anche quella di Lucia, di cui non si ha invece alcuna notizia. A cercare di far luce sul caso vengono chiamati il tenente Santiago Baín (Francis Lorenzo) e la sergente Sara Campos (Megan Montaner), entrambi agenti del gruppo investigativo UCO.

Baìn e Campos si fanno aiutare nelle indagini dal caporale della Guardia Civile di Monteperdido, Victor Gamero (Alaìn Hernandez). Chi era l'uomo alla guida dell'auto dove viaggiava Ana?

La caccia - Monteperdido, secondo episodio: trama

Nel secondo episodio de La caccia - Monteperdido, dal titolo 'Tremòls', gli agenti interrogano Ana per cercare di capire cosa le sia successo negli anni in cui è stata via.

La ragazza però non ricorda molto, soltanto che il suo rapitore portava una maschera. Le indagini si concentrano inizialmente sul luogo dove si presume siano state rapite e gli agenti si mettono alla ricerca di Lucia. Santiago e Sara ad un certo punto iniziano a maturare l'idea che il rapitore sia qualcuno che vive a Monteperdido. Potrebbe trattarsi addirittura di una persona molto vicina ad Ana. Chi è il misterioso rapitore?

Dov'è finita Lucia? Per rispondere a queste e ad altre domande non resta che attendere. L'appuntamento con i primi due episodi della serie spagnola è per il 10 novembre in prima serata su Canale 5.