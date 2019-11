Nuovo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, lunedì 4 novembre, andrà in scena l'ennesimo litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese non le manderà a dire neppure ad Antonella, nuova "fiamma" di Jean Pierre. Problemi anche per Simone, che ha ridotto il numero delle quattro conoscenze.

Uomini e Donne, anticipazioni: ennesima lite tra Tina e Gemma

Non c'è pace per Gemma Galgani.

La dama torinese, settimana scorsa, ha visto il "suo" Jean Pierre scivolare lentamente via dalla sue mani. Il cavaliere ha iniziato una conoscenza con Antonella e i due, dopo la registrazione delle puntate di settimana scorsa, si erano accordati per rientrare a casa insieme in macchina. Gesto che ha spezzato il cuore della povera Gemma, che a fine puntata ha deciso di raggiungere Jean Pierre per un confronto.

Quest'ultimo non si è risparmiato, dichiarando alla donna "non stressarmi la vita". Mentre oggi Antonella, in studio, vorrà dire delle cose a Gemma, ma la dama torinese la bloccherà accusandola di essere "squallida", etichetta che Antonella non gradirà per niente.

La pace non regnerà nemmeno tra Gemma e Tina Cipollari. Le due donne si scontreranno furiosamente, al punto tale che l'opinionista dovrà essere trattenuta da Gianni Sperti.

Per quanto riguarda Simone, il numero delle sue conoscenze in corso è calato da quattro a due. Il cavaliere sta sentendo Valentina M. e Valentina, ma le cose, soprattutto con quest'ultima, non sembrano proseguire nel migliore dei modi. Per tutti gli approfondimenti sulle vicende appena narrate, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.