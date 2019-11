Da Uomini e Donne al libro di Giulia De Lellis passando per Adriano Celentano ed i numeri record di C’è posta per te. Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a tutto campo a Il Fatto Quotidiano. In particolare la conduttrice televisiva ha difeso a spada tratta il people show pomeridiano dalle velenose critiche social degli ultimi mesi anche se ha ammesso di aver una preferenza particolare per il trono over.

“Mi diverto di più, i ragazzi pensano troppo ai social” - ha riferito la moglie di Maurizio Costanzo che si è soffermata anche sul successo editoriale di Giulia De Lellis.

“C’è un pregiudizio su di lei perché arriva da Uomini e donne ma non è stupida”. Per la De Filippi gli scrittori non dovrebbero storcere il muso per il boom di vendite del libro e dovrebbero prendere in considerazione anche programmi televisivi che si rivolgono maggiormente ai giovani. “Se uno va in trasmissioni di nicchia finirà per rivolgersi sempre ad una nicchia di lettori”.

La conduttrice sulla lettera di Milly Carlucci per Amici Celebrities: 'Mi è sembrata esagerata'

Non ha usato giri di parole Maria De Filippi nell’intervista concessa a Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano. La conduttrice televisiva ha affermato senza mezzi termini di preferire il trono over a quello classico. “Mi diverto di più perché i giovani pensano troppo alle dinamiche social e perdono di naturalezza” - ha chiarito la cinquantasettenne che poi si è anche soffermate sulle altre trasmissioni televisive che la vedono protagonista rimarcando che C’è Posta per te è un po’ lo specchio dell’Italia.

“Abbiamo raccontato diverse storie che incrociavano la crisi economica mentre per i tradimenti è vero che molti iniziano via chat sui social”.

La De Filippi non ha nascosto il fastidio per la lettera inviata da Milly Carlucci, attraverso i legali, per la somiglianza tra Amici Celebrities e Ballando con le stelle. “Mi è sembrato esagerato. A breve inizierà La Porta dei Sogni che è un programma similare a C’è Posta per Te ma non mi sognerei mai di scrivere tramite un legale a Mara Venier o alla Rai”.

Gli elogi al trono over, il parere su Giulia De Lellis: 'Non è stupida, c'è un pregiudizio su di lei'

Maria De Filippi ha parlato anche della recente ospitata nello show che anticipa il cartone animato Adrian. La conduttrice televisiva ha spiegato di essersi messa a disposizione di Celentano e di aver cercato di far notare quello che sentiva per lui. “È un mito ma l’ho visto fragile, ferito da quanto è stato scritto”.

Stuzzicata sull’ascesa di Giulia De Lellis, la moglie di Maurizio Costanzo ha dichiarato di non aver letto il libro dell’ex corteggiatrice ma ha aggiunto che c’è un pregiudizio nei suoi confronti perché si è fatta conoscere a Uomini e Donne.

“Non è stupida, la sua storia d’amore è stata molto seguita in tv e ci sta che il libro abbia avuto successo” - ha chiosato la De Filippi che ha aggiunto che, probabilmente, molti degli acquirenti sono entranti per la prima volta in libreria.

“Gli scrittori non dovrebbero rivolgersi soltanto ad un pubblico di nicchia”.