Finalmente ci siamo. Il countdown è iniziato: il prossimo 19 dicembre prenderà il via la nona edizione del famoso cooking show di Sky Uno, Masterchef Italia. Segnate quindi sulle vostre agende l’appuntamento: giovedì 19 dicembre ore 21:15, come sempre su Sky Uno e in streaming su NOW TV!

Masterchef Italia, torna il cooking show più amato dagli italiani

E' passato meno di un anno da quando Valeria Raciti vinse l'ottava edizione di Masterchef Italia: tra meno di quattro settimane le cucine più famose d'Italia riapriranno i battenti per la nuova, entusiasmante, edizione, la nona.

Anche quest'anno, come ogni anno, vedremo migliaia di appassionati di cucina mettersi in gioco ai Live Cooking, ognuno con il proprio cavallo di battaglia pronti e carichi per impressionare la giuria ed aggiudicarsi quel “sì” per accedere allo step successivo ed avvicinarsi così al tanto ambito grembiule bianco.

Il meccanismo non cambia: solo i migliori venti cuochi amatoriali riusciranno ad accedere ai fornelli e conquistare un posto nella MasterClass, per poi sfidarsi a suon di piatti in nuove sfide.

Dopo l’emozione del proprio nome ricamato sul grembiule sarà altrettanto emozionante sollevare la prima Mystery Box, un momento che ogni aspirante MasterChef ricorda sempre con piacere perché è proprio quello il momento in cui ci si rende conto di ciò che si sta vivendo.

Masterchef, i giudici della nuova edizione: team confermato

Anche per questa nuova stagione, che aprirà i battenti tra poco, non potranno non mancare chi li guiderà nel percorso lungo e tortuoso, ma che alla fine vedrà solo un vincitore.

I giudici di Masterchef Italia. Nessun sostanziale cambiamento rispetto all'anno scorso. Anche quest'anno avremo due giudici veterani, ormai super esperti del mondo Masterchef: Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, a cui si aggiungerà la new entry della scorsa edizione e anche quest'anno confermato Giorgio Locatelli. Lo chef londinese, dopo l'esperienza positiva dell' ottava edizione ha deciso di confermare la propria partecipazione e anche quest'anno siederà accanto agli altri due chef, contribuendo alla ricerca del nono MasterChef Italiano.

Ma che fine ha fatto Joe Bastianich? L'imprenditore italo-americano, dopo dieci anni di giudice a MasterChef, ha deciso di lasciare il programma. Lui infatti sarà uno dei giudici della nuova edizione di Italia's Got Talent 2020. Insieme a lui ci saranno i confermati Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. A condurre sempre lei, Lodovica Comello. Appuntamento nella primavera del prossimo anno.

E' giusto però anche fare un po' di spoiler. Molti di voi si staranno chiedendo come mai non ci sarà Iginio Massari, chef stellato rinomato nel campo della pasticceria, che però si sta vedendo negli spot pubblicitari in onda su Sky Uno e TV8: la risposta c'è, ma è ancora presto per darvela. Quando mancheranno pochi giorni all'inizio vi sveleremo questa bomba. Ora bisogna solo mettere in countdown e aspettare fino al 19 dicembre.