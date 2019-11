Giovedì 21 novembre, in America, è andato in onda l'ultimo atto della prima parte di stagione di Grey's Anatomy 16. Una puntata a lungo attesa dai telespettatori perché, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale del Medical-Drama, avrebbe portato in scena una serie di straordinarie rivelazioni. A ben vedere la 16x09 non ha deluso le aspettative dei fan, introducendo una quantità enorme di storyline che verranno affrontate in tutta pienezza solo a partire dal 23 gennaio 2020.

Tra le tante novità proposte nel finale invernale, una in particolare ha colpito l'attenzione dei fan americani ed è quella che riguarda la gravidanza di Amelia Shepherd. Il talentuoso neurochirurgo, durante un’ecografia di routine, ha scoperto che la gravidanza è ormai giunta alla ventiquattresima settimana. Una rivelazione che ha gettato nel panico la dottoressa intimorita dalla possibilità che la paternità del bambino possa essere attribuibile al suo ex marito Owen Hunt. Un'ipotesi alquanto probabile dal momento che la relazione con l'attuale compagno Link è iniziata solo alcune settimane più tardi.

Grey's Anatomy finale invernale: Miranda Bailey ha un aborto spontaneo

La complessa vicenda che ha coinvolto Amelia Shepherd non è tuttavia l'unico colpo di scena introdotto nel finale invernale di Grey's Anatomy. L'altra storyline che ha tristemente sconvolto i telespettatori riguarda l'amatissima dottoressa Bailey. La donna, in dolce attesa, ha infatti accusato un malore durante un consulto. Immediatamente soccorsa e sottoposta ad alcune visite di controllo, Miranda ha quindi scoperto di aver perso il bambino che portava in grembo a causa di un aborto spontaneo.

Nel frattempo, in ospedale, ha fatto la sua comparsa il nuovo capo di chirurgia pediatrica: Cormac Hayes. Il sostituto di Alex Karev ha immediatamente interagito con Meredith Grey. Un incontro non di certo casuale in quanto, a fine episodio, uno scambio di messaggi ha rivelato che il nuovo medico è "un regalo" di Cristina Yang. Quello che è già stato definito "McWidow" potrebbe infatti essere il nuovo interesse amoroso della protagonista dopo la crisi con Andrew DeLuca.

Un inaspettato incidente mette a rischio Ben Warren e Jackson Avery

Altrettanto sconvolgente è la trama che ha visto protagonista Maggie Pierce. La dottoressa, ancora sconvolta dalla perdita della cugina Sabrina, ha messo in dubbio le sue capacità chirurgiche ed è per questo che ha deciso di presentare le sue dimissioni a Tom Koracick. L'uomo, ancora innamorato della sua ex compagna, ha quindi offerto il ruolo di capo di chirurgia cardiotoracica a Teddy Altman.

Come se non bastasse, anche per il personaggio di Jo Wilson è arrivata una dolce novità. Diventata da poco una volontaria di rifugio, la dottoressa ha preso con sé un neonato abbandonato nei pressi della Stazione 19. Una decisione che ha già dato il via ad alcune ipotesi riguardanti la possibilità che Alex e Jo possano adottare legalmente il bambino in questione. Infine, come annunciato alla vigilia, Grey's Anatomy 16x09 si è concluso con un clamoroso cliffhanger.

Le ultime scene dell'episodio mostrano un'auto scontrarsi contro il bar nel quale Jackson Avery, Ben Warren e il gruppo di specializzandi stavano trascorrendo una tranquilla serata di relax. In attesa di scoprire se i protagonisti usciranno illesi dall'ennesimo dramma, il promo ufficiale della 16x10 di Grey's Anatomy ha annunciato che il telefilm tornerà in onda il 23 gennaio con uno speciale di ben due ore.