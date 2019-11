Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore verrà trasmessa oggi 6 novembre su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Si tratterà della 18^ puntata della seconda stagione daily, partita a metà ottobre, che continua ad ottenere un ottimo riscontro di pubblico. I dati Auditel, infatti, si confermano più che buoni nonostante la concorrenza con Uomini e donne, in onda alla stessa ora su Canale 5. L'appuntamento odierno sarà ampiamente concentrato sulla difficile situazione in cui si troverà Angela, dopo che lo scagnozzo del Mantovano l'ha aggredita e derubata.

Lo scontro tra il malvivente e Marcello, purtroppo, non resterà privo di conseguenze. Mentre il Paradiso sarà in gran fermento per l'inizio delle riprese del video promozionale, Riccardo porterà avanti un nuovo progetto all'insaputa di Vittorio e del ragionier Cattaneo.

Il Paradiso delle signore, spoiler 6 novembre: Marcello resta ferito

Secondo quanto riportano gli spoiler de Il Paradiso delle signore relativi alla 18^ puntata, Angela sarà molto agitata dopo l'aggressione e il furto del denaro necessario per il pagamento dell'affitto arretrato.

A colazione, racconterà a Marcello quanto accaduto e lo incolperà di averla messa in questa difficile situazione, a causa del credito che lui aveva verso lo scagnozzo del Mantovano. A questo punto, Marcello deciderà di correre ai ripari e di affrontare in prima persona il malvivente. Il loro faccia a faccia, però, non resterà privo di conseguenze dato che alla fine sarà il fratello di Angela a restare ferito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Roberta si occuperà di lui, curandogli le ferite in caffetteria. Resterà aperto il problema dell'affitto, dato che il denaro recuperato da Angela è andato perduto. Marcello chiederà aiuto a Roberta e, grazie alla Venere, potranno esserci nuove speranze di trovare un accordo con la padrona di casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: il doppio gioco di Riccardo

Le novità relative alla soap di Rai 1 non si limitano alla complicata situazione in cui si troverà Angela.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore relativi alla puntata di oggi 6 novembre segnalano che ai magazzini si parlerà delle difficoltà delle donne di trovare un equilibrio tra casa e lavoro: sulla questione si confronteranno Agnese, Gabriella e Marta. Nel frattempo, entreranno nel vivo i preparativi per il nuovo video promozionale che vedrà il coinvolgimento delle Veneri. Ma qualcosa potrebbe turbare la frenesia del momento: Vittorio, infatti, scoprirà che Riccardo ha preparato un contratto in esclusiva per Cosimo senza chiedere né la sua autorizzazione né quella del ragionier Cattaneo.

Il doppio gioco del Guarnieri diventerà così oggetto di inevitabili discussioni.