Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla sesta settimana di programmazione. La puntata di lunedì 18 novembre sarà ricca di suspance per i telespettatori. Riccardo Guarnieri, dopo la partenza di Nicoletta, ricadrà nel baratro dell'alcol. A casa Cattaneo arriverà una lettera di Federico, mentre al Paradiso cominceranno le selezioni per la nuova Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, 18 novembre: Riccardo disperato per la partenza di Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, che riguardano la puntata del 18 novembre, raccontano che Riccardo farà preoccupare un po' tutti a causa della sua reazione alla partenza di Nicoletta. Il ragazzo non tornerà a casa a dormire e Adelaide sarà in pena per lui.

Successivamente Cosimo rassicurerà la donna, dicendole che suo nipote si trova al circolo. Il Guarnieri trascorrerà una notte fuori controllo a causa del troppo alcol e avrà una discussione con Angela che, viste le sue pessime condizioni, si rifiuterà di versargli ancora da bere.

Intanto a casa Cattaneo anche Silvia e Luciano saranno molto tristi per la partenza della figlia per Bari, ma i coniugi riceveranno una bella notizia che risolleverà il loro umore: attraverso una lettera, infatti, il loro figlio Federico annuncerà il suo ritorno a casa per Natale.

Trama Il Paradiso delle Signore 4: Maria si candida come Venere contro il parere di Rocco

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 18 novembre, rivela che al grande magazzino inizieranno le selezioni per la nuova Venere che sostituirà Nicoletta. Maria, consigliata da Agnese Amato, si presenterà come possibile candidata, contro il parere di Rocco. Nel frattempo al Paradiso la mancanza della Cattaneo si farà sentire molto anche tra le ragazze.

Chi soffrirà maggiormente per questo enorme cambiamento, però, sarà Riccardo, che distrutto dal dolore sarà tentato di mettersi in contatto con Nicoletta. Il giovane Guarnieri proverà a contattare la madre di sua figlia, perché non riuscirà a sopportarne la mancanza.

Successivamente il ragazzo troverà rifugio a casa di sua sorella Marta e Vittorio: sembrerà proprio essere tornato il periodo buio che Riccardo aveva tanto combattuto in passato.

Il Guarnieri riuscirà a venirne fuori e ad accettare che sua figlia e la donna che ama vivano lontane da lui con un altro uomo? Rispetto alla volta precedente, adesso il ragazzo ha molte responsabilità sul lavoro e probabilmente questo potrebbe essere un incentivo a non lasciarsi andare come era già successo in passato. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40.