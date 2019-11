Arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e donne dedicate al Trono Over. La puntata si è registrata sabato 23 novembre 2019. Protagonisti Gemma e Juan Luis che, nonostante le varie incomprensioni, continuano la loro piacevole conoscenza. La dama torinese sorprenderà il bel venezuelano con un romantico regalo. Molto male invece per Ida e Riccardo. Settimana di incomprensioni e liti per i due. Ida racconta di soffrire molto e di andare da uno psicologo. Valentina invece, metterà nei guai Armando con una sconcertante rivelazione.

Ultime anticipazioni Uomini e Donne oggi: i baci di Gemma e Juan Luis

Grazie al Vicolo delle News, sono disponibili le ultimissime anticipazioni del Trono Over. La puntata inizia con la coppia formata da Gemma e Juan Luis. A dispetto delle previsioni di Tina, le cose tra loro vanno molto bene. Si sono baciati più volte a stampo, e il Ciano pare riuscire a tenere a bada la ''gelosia'' della Galgani.

Sarà proprio Gemma a regalare un romantico cartellone al suo bel cavaliere. Arrivano ben cinque signore per lui, che decide di mandarle tutte a casa. Inaspettata la scelta di Juan di eliminare anche Paula, la dama che aveva tenuto nella scorsa puntata e per la quale Gemma era scoppiata in un fiume di lacrime.

Ida e Riccardo si lasciano

Se per Gemma e Juan Luis sono rose e fiori, non si può dire altrettanto di Ida e Riccardo.

Gli ultimi giorni sono stati a dir poco disastrosi. Nella registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, il Guarnieri ha raccontato di essere andato a Brescia ma la convivenza con la Platano è stata fallimentare. Ida, dopo essere rimasta fuori dallo studio in lacrime, si è fatta coraggio ed ha affrontato Riccardo. Pare che lui non se la senta di avere rapporti con lei. Stando a quanto riporta Il Vicolo delle News, Ida soffrirebbe a tal punto da andare da uno psicologo.

La tensione è tanta e la Platano finisce ancora una volta per piangere, nonostante il pubblico la sostenga e la incoraggi. Dopo un chiarimento dietro le quinte, Maria De Filippi li fa rientrare e la decisione pare definitiva: Ida e Riccardo hanno deciso di lasciarsi.

Chiusa questa parentesi, le anticipazioni di Uomini e Donne over svelano che Armando e Veronica diranno di essere usciti un po' di volte insieme.

Tuttavia, la dama non se l'è sentita di baciarlo. La situazione si farà tesa, in quanto Valentina rivelerà che Valentina e Simone si sono baciati. Il colpo di scena però, deve ancora arrivare: Armando sarebbe uscito una sola volta con lei, ma ci sarebbe stato un avvicinamento importante. Ne segue un acceso litigio, al termine del quale Valentina inviterà Veronica a non fidarsi di Armando. La dama però, accetterà l'invito a ballare da parte di quest'ultimo.