Siamo giunti ad una nuova puntata di Uomini e donne. La puntata che andrà in onda oggi, 7 novembre 2019 alle ore 14:45 su Canale 5 sarà dedicata al Trono Classico dopo tre puntate interamente dedicate al Trono Over.

Questo primo appuntamento con i corteggiatori sarà ricca di colpi di scena, causati principalmente da nuove segnalazioni in arrivo per i nostri tronisti. In particolare, sarà preso di mira il trono di Giulia Quattrociocche.

Trono Classico: doppia segnalazione per Giulia, Alessandro potrebbe abbandonare il programma

Durante la puntata di oggi dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche richiede di ballare insieme al suo corteggiatore Alessandro, avendo scelto una determinata canzone.

La scelta però non sembra essere del tutto causale, in quanto sembrerebbe avere a che fare con il rapporto esistente tra il giovane e la sua ex fidanzata. Questa vicenda potrebbe portare Alessandro a scegliere di abbandonare il programma.

Le cose però non sembrano limitarsi ad una sola segnalazione, in quanto, viene preso di mira anche Daniele. Quest'ultimo, infatti, pare frequentare un'altra ragazza (una certa Valentina) al di fuori del programma.

Giulia vuole allora andare a fondo della situazione e, prendendo il telefono del suo corteggiatore, deciderà di chiamare la ragazza interessata alla vicenda.