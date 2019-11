La temperatura si è alzata nel corso della puntata di Uomini e donne di ieri 28 novembre. Ida Platano è scesa in passerella poco dopo avere annunciato la sua rottura con Riccardo Guarnieri e ha partecipato alla sfilata intitolata 'Un pigiama per due'. Davanti al parterre maschile ha quindi messo in mostra le sue forme, infiammando il pubblico presente in studio e scatenando un'accesa discussione sia tra i cavalieri che nei social network. Sul web, infatti, sono in molti a credere che tale gesto sia stato fuori luogo, visto che poteva indicare l'assenza di sofferenze dopo l'addio all'ex fidanzato.

Dopo un lungo faccia a faccia, durante il quale non sono mancate pesanti accuse reciproche, la coppia aveva infatti ritenuto insanabili i problemi evidenziati nel loro rapporto. Ma solo pochi minuti dopo è arrivata la sfilata, che era stata registrata (proprio come lo scontro con Riccardo) lo scorso 23 novembre.

Dalle lacrime al sorriso in pochi minuti: Ida criticata

La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 28 novembre ha sorpreso i telespettatori che hanno ritrovato Ida Platano in gara con le altre dame durante la sfilata.

Considerando che la rottura con Riccardo Guarnieri era stata annunciata nella stessa registrazione, i fan si sarebbero aspettati la sua assenza nella passerella o, quanto meno, un atteggiamento diverso. A far discutere è stato anche il suo gesto che ha infiammato il parterre, quando Ida ha sollevato la maglietta, mostrando le sue forme. In studio la discussione si è fatta subito accesa, chiamando in causa Moreno e Simone. In difesa della Platano è, però, sceso l'amico Gianni Sperti che ha così chiosato: "Quando ha mostrato il suo décolleté era per far capire che una donna nel quotidiano nasconde una sensualità che non mostra subito".

I commenti sui social network contro Ida Platano

La sfilata di Ida Platano ha scatenato anche i telespettatori di Uomini e donne, molti dei quali non hanno affatto apprezzato la decisione della dama di presentarsi in passerella. Ecco, dunque, che le critiche negative non potevano mancare negli account ufficiali del dating show condotto da Maria De Filippi. Un utente, a tal proposito, ha scritto: "E Ida non piangeva fino a qualche minuto prima? Finta e legata a quella sedia", o un altro "falsissima Ida, la nipote di Gemma".

La foto scattata durante la sfilata è stata pubblicata dalla stessa Platano nel suo profilo Instagram. Ad essa ha aggiunto la didascalia: "E fattela una risata, che magari ti addormenti in pigiama e ti risvegli vestito elegante". Parole che sembrerebbero una frecciatina contro le critiche da lei ricevute in studio e fuori, e perché no, magari contro lo stesso Riccardo Guarnieri.