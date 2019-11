Sabato 2 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, vi sarà una nuova puntata di 'Verissimo'. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, avrà anche questa settimana una puntata ricca di ospiti e interviste. L'ospite più atteso è Adriano Celentano, che presenterà al grande pubblico il suo nuovo show televisivo che partirà il 7 novembre. Come avviene per tutti gli ospiti che vengono intervistati a Verissimo, è probabile che anche Celentano ripercorrerà nel corso dell'intervista alcuni momenti chiave della sua storica carriera e della sua vita privata.

Silvia Toffanin intervisterà Adriano Celentano

L'ospite più importante della puntata di 'Verissimo' sarà dunque Adriano Celentano. Come annunciato sabato scorso dalla stessa Silvia Toffanin, Adriano Celentano rilascerà una intervista esclusiva proprio al programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Nel corso dell'incontro il 'Molleggiato' presenterà il suo nuovo show televisivo, che inizierà il 7 novembre.

Poche sono le cose che si sanno sull'attesissimo show: esso dovrebbe intitolarsi 'Adrian' e dovrebbe avere una prima parte di spettacolo in studio e una seconda parte in cui andrà in onda il fumetto (che già lo scorso anno venne trasmesso con ascolti poco brillanti). Nel corso delle puntate (4 quelle previste) dovrebbero avvicendarsi numerosi ospiti (si fanno i nomi di Maria De Filippi e Paolo Bonolis).

Infine, una novità: per l'intervista di domani non sarà Adriano Celentano ad andare in studio dalla Toffanin ma sarà la conduttrice ad andare da Adriano Celentano; l'intervista, infatti, sarà ambientata nello studio in cui si registrerà lo show del 'Molleggiato'.

Tutti gli altri ospiti di 'Verissimo' del 2 novembre

Ma la partecipazione di Adriano Celentano non sarà l'unico momento interessante della puntata di Verissimo del 2 novembre.

Anche questa settimana, infatti, Silvia Toffanin intervisterà una coppia: dopo Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli (ospiti due settimane fa), stavolta la Toffanin ospiterà in studio Katia Follesa e il marito Angelo Pisani. La coppia, nel corso della loro intervista, presenterà la tournée che dovranno affrontare da fine novembre con lo spettacolo teatrale intitolato 'Finché social non ci separi'. Altro ospite della puntata sarà Bruno Barbieri, lo chef a 7 stelle noto al grande pubblico per essere il giudice di 'Masterchef'.

Silvia Toffanin incontrerà poi Gabriella Pession; l'attrice sarà protagonista della nuova fiction di Canale 5 'Oltre la soglia', in partenza il 6 novembre. Silvia Toffanin avrà poi in studio Melissa Satta: la showgirl di origini sarde racconterà al pubblico il suo riavvicinamento al marito (e calciatore della Fiorentina) Kevin Prince Boateng. Infine, tornerà a Verissimo anche Iva Zanicchi: come promesso durante l'ospitata di due settimane fa, la cantante continuerà il racconto della sua vita e parlerà ancora della sua autobiografia 'Nata di luna buona', uscita lo scorso 22 ottobre.

'Verissimo' andrà in onda sabato 2 novembre alle ore 16:00 su Canale 5. Il programma sarà visibile anche online presso il sito di 'Mediaset Play'.