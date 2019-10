Giovedì 31 ottobre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda la seconda puntata dei Live di X Factor. La scorsa settimana il live ha ottenuto ascolti parecchio bassi e il televoto da casa ha penalizzato parecchio le under donne, capitanate dal giudice Sfera Ebbasta. La prima eliminata dell'edizione numero 13 del talent canoro è stata infatti Mariam, cantante della squadra del trapper. Una eliminazione certamente non scandalosa, anche se la sensazione è che il pubblico da casa abbia votato più contro Sfera che contro i concorrenti: che Sfera Ebbasta sia stato penalizzato per alcune scelte effettuate in fase di audizioni (in particolare dall'eliminazione di Sissy, che ha scatenato furenti polemiche in rete)?

Secondo live di X Factor: gli ospiti

Come accaduto nella scorsa settimana (quando gli ospiti furono Mika e Coez), anche nel secondo live lo show condotto da Alessandro Cattelan avrà ben due ospiti: i Maneskin e Lewis Capaldi. I primi sono stati lanciati nel mondo della musica proprio da X Factor (parteciparono all'undicesima edizione del programma classificandosi secondi) e lo scorso 26 ottobre hanno festeggiato un anno dall'esordio del loro primo disco 'Il ballo della vita'.

Probabile che il gruppo si esibisca con il loro ultimo brano 'Le parole lontane', uscito lo scorso 13 settembre. Inoltre Damiano (il frontman del gruppo) potrebbe vestire i panni di quinto giudice, proprio come accaduto a Mika nello scorso live.

Il secondo ospite, invece, sarà Lewis Capaldi. Il 22 enne scozzese ha avuto il successo internazionale grazie al brano 'Someone you loved', che in Gran Bretagna è il brano più ascoltato del 2019 e in Italia è stato a lungo nelle vette della classifica delle canzoni più ascoltate.

X Factor: le assegnazioni dei giudici in vista del secondo live

Nel corso del 'X Factor Daily' degli ultimi giorni sono state svelate le assegnazioni dei giudici in vista del secondo live. Samuel ha assegnato ai suoi gruppi le seguenti canzoni: 'Take Ü There' di Skrillex e Diplo ai Booda, '7 rings' di Ariana Grande ai Sierra e 'Clock go Forward' di James Bay ai Seawards. Sfera Ebbasta ha invece deciso di assegnare 'Fix You' dei Coldplay a Sofia e 'Summertime Sadness' di Lana del Rey a Giordana.

Guardano interamente alla musica italiana le scelte di Malika Ayane per i suoi under uomini: per Davide è stata scelta 'In alto mare' di Loredana Bertè, per Lorenzo è stata scelta 'La notte' di Arisa e infine per Enrico è stata scelta 'Cieli Immensi' di Patty Pravo. Infine, Mara Maionchi ha scelto 'Old Town Road' di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus per Nicola, 'My Sweet Lord' di George Harrison per Marco e infine per Eugenio è stata scelta la canzone 'Scomparire' di Giovanni Truppi.

L'appuntamento è per giovedì 31 ottobre su Sky Uno (o su Sky Go) dalle 21:15.