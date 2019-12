Tra slanci affettuosi e polemiche al vetriolo Armando Incarnato e Veronica Ursida sembravano aver superato le incomprensioni. Nel corso della puntata del 19 dicembre del trono over di Uomini e donne il napoletano ha rotto gli indugi ed ha proposto alla trentasettenne di lasciare la trasmissione al termine di un nuovo infuocato faccia a faccia con Roberta Di Padua ‘spettatrice interessata’. Con quest’ultima, nelle settimane scorse, c’è stato un ritorno di fiamma che ha infastidito, e non poco, la romana che, in più di una circostanza, ha manifestato l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza.

Tra una frecciatina e l’altra Armando ha proposto a Veronica di lasciare il dating show insieme. La wedding planner, nonostante qualche perplessità, ha accettato. Dagli spoiler della puntata del 20 dicembre emerge che quello che sembrava un lieto fine si trasformerà rapidamente in una rottura. Incarnato e la dama rientreranno in trasmissione e comunicheranno di aver litigato all’esterno dello studio del people show di Canale 5.

Armando e Veronica lasciano a sorpresa Uomini e Donne

Armando Incarnato è stato messo spalle al muro da Veronica Ursida nel corso della puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne.

La romana ha invitato il cavaliere a chiudere il ‘triangolo’ con Roberta Di Padua chiedendo in pratica l’esclusiva. Stuzzicato sulla questione da Maria De Filippi, il napoletano ha inizialmente riferito di non essere ancora pronto a dare una risposta. “Forse non risulto essere abbastanza uomo da prendere una decisione” - ha affermato Armando. Dall’altra parte la romana ha affermato che Incarnato le ha riferito qualcosa di importante durante il ballo.

Particolare confermato dal cavaliere che ha chiesto alla trentasettenne di uscire dal programma. “Se tu vuoi l’esclusiva da parte mia perché dobbiamo far sapere i fatti nostri a tutta Italia e non ce ne andiamo fuori? Se poi va male, pazienza”. La romana, nonostante qualche titubanza, ha accettato e, dopo aver salutato e ringraziato la conduttrice, ha lasciato lo studio con il corteggiatore.

Lite e rientro lampo in studio, furia Ursida: 'Per me è finita per sempre'

Come si evince dal video pubblicato su Witty Tv relativo alle anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 20 dicembre, Armando e Veronica rientreranno poco dopo in trasmissione. Nello specifico Incarnato e la Ursida spiegheranno di aver litigato all’esterno dello studio con la romana che preciserà di non aver gradito l’ultimatum del cavaliere mentre quest’ultimo l’accuserà di voler imitare Ida Platano.

“Dove volevi andare Veronica, quindi la storia è finita definitivamente?” - chiederà il napoletano alla wedding planner che confermerà di voler chiudere con il vulcanico corteggiatore: “Per me è finita per sempre ed all’infinito. Non vale la pena andare avanti per me”. Inoltre nel corso della discussione emergerà che durante il percorso c’era stato anche un bacio che Veronica ha preferito non raccontare in studio per evitare che il figlio ne venisse a conoscenza.