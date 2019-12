"Di cosa hai bisogno?”, le ha chiesto lui. “Di stare da sola”, gli ha risposto lei, sbrigativa e piuttosto seccata per poi voltargli le spalle e andarsene. Non lascia ben sperare la risposta che la 37enne parrucchiera bresciana Ida Platano ha dato nel dietro le quinte alla fine della puntata del 5 dicembre al 40enne operaio pugliese Riccardo Maria Guarnieri, a questo punto ex fidanzato.

I due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne da anni vivono una storia travagliata, tra tira e molla, rotture che sembravano definitive, fino al recente riavvicinamento a cui sono seguiti un nuovo strappo, e l'ultimo colpo di scena. Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo, ma la reazione di lei sembrerebbe deludere i fan della coppia che vorrebbero il lieto fine.

Ida e Riccardo, ultimo capitolo di una storia infinita

A Uomini e Donne, è andato in scena quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo della storia infinita tra Ida e Riccardo. Una vicenda che starebbe cominciando a stancare il pubblico perché ripetitiva senza mai giungere a una conclusione. In effetti, però, stavolta il colpo di scena c'è stato quando i due si sono incontrati di nuovo al centro dello studio per l'ennesimo confronto scontro. "Io non torno indietro, Maria", ha detto lei rivolta alla De Filippi, lamentando di essere stanca di aspettare i tempi di lui, e rivendicando per l'ennesima volta le sue ragioni.

Riccardo ha sorpreso tutti, eccetto Maria De Filippi che già conosceva i suoi intenti, e anzi lo ha spinto a dichiararli. Lui ha preso coraggio, ha chiesto scusa a Ida dicendo di voler porre rimedio in maniera definitiva ai suoi errori, e le ha chiesto di sposarlo. "Sono stanco anche io di situazioni del genere, sei tu la donna della mia vita, e ti volevo chiedere di sposarmi", le ha detto tirando fuori dalla tasca della giacca un cofanetto con un anello di fidanzamento.

Il finale, però, anche stavolta è incerto.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Lei, dopo un sorriso emozionato, si è di nuovo rinchiusa in un atteggiamento serio e cupo. Nel complesso, pur essendo sorpresa dalla dichiarazione di Riccardo, forse spiazzata, non ha fatto i salti di gioia come sarebbe potuto succedere fino a poco tempo fa. Maria De Filippi, per cercare di allentare la tensione, li ha invitati a ballare. E così hanno fatto, stringendosi l'uno all'altra, il viso di lei affondato nella spalla di lui che poi l'ha presa e l'ha portata dietro le quinte.

Il finale, provvisorio, non è quello atteso

Dopo che la coppia è uscita dallo studio, molti fan avevano immaginato che fosse giunto finalmente il momento di coronare un sogno d'amore che ha avuto tanti inciampi e ostacoli.

Ida, invece, ripresa dalle telecamere dietro le quinte, dopo l'iniziale turbamento, ha mostrato distacco. Non ha accettato l'anello, anzi non ha voluto neanche vederlo, rifiutando di aprire il cofanetto che lo conteneva, e ha preferito restituirlo a Riccardo.

"Adesso non me la sento, non mi spingere a fare una cosa che non mi sento", gli ha detto. La sua risposta, non sembrerebbe un no definitivo. Di certo, manifesta un turbamento sentimentale dopo l'ultima delusione. In occasione della recente riconciliazione, infatti, Ida si è sentita rifiutata: il desiderio di Iei, è stato disatteso, non ricambiato da un Riccardo freddo e controllato.

E di fronte alla sua proposta rinnovata, "sposiamoci" non credendo possibile che il sentimento da parte di lei si sia spento da un giorno all'altro, Ida gli ha risposto con una serie di frasi amarissime "I tuoi gesti sono bellissimi, la lettera, l’anello, la tua richiesta di sposarmi è bellissima. Tu sai sconvolgere la vita, ma ora dico che lo fai in un modo assurdo. Perché da un giorno all’altro? Perché mi sono messa in testa di cambiare e voltare pagina. Pensavo di dimenticare certe cose, e invece mi sta riaffiorando tutto.

Mi sono ributtata e ci ho riprovato perché ti amo, ma in questo mese e mezzo, mi è arrivato quello che mi hai già dato. Non ci credo più io", gli ha detto.

A questo punto, non resta che aspettare che i 'senior' si rincontrino per la nuova registrazione del trono over. Dai loro profili Instagram, non compaiono riferimenti espliciti a quanto accaduto in puntata, ma frasi piuttosto sibilline. Riccardo ha scritto: "Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso". Ida, invece, nel suo ultimo post ha accompagnato ad una sua foto una frase: "A volte si vince, a volte si impara".

Mentre nel precedente post, sotto una foto della puntata aveva scritto citando Albert Einstein: “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. Intanto, sui social il pubblico di Uomini e Donne si è diviso tra chi consiglia a Riccardo di fuggire da "una musona" come Ida, e chi dà ragione a lei nel dubitare dell'affidabilità di lui. Perché l'uomo che prima aveva detto di non provare più nulla per lei, poi l'ha ricercata quando Ida aveva iniziato ad uscire con Armando Incarnato.