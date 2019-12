La soap opera di Beautiful tornerà sui teleschermi di Mediaset martedì 7 gennaio 2019 con nuovi incredibili colpi di scena. Gli spoiler delle puntate italiane, in onda da gennaio su Canale 5, rivelano che Flo Fulton scoprirà di essere la figlia di Storm e quindi di avere un legame con Hope Logan dopo essersi ritrovata con il suo ex fidanzato Wyatt Spencer.

Beautiful: Flo è una complice di Reese

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse ad inizio 2020 su Canale 5 si soffermano su un nuovo personaggio, che sta facendo molto parlare di sé.

Stiamo parlando di Flo, la giovane che ha dichiarato essere un'ospite del dottor Reese, costretta a cedere la bambina appena partorita, in quanto impossibilitata a crescerla dopo l'abbandono del fidanzato. Ma la verità si rivelerà essere un'altra.

In particolare, i telespettatori scopriranno che la Fulton non è chi dice di essere. Infatti, la ragazza si rivelerà una complice di Reese, il ginecologo coinvolto nella squallida faccenda, che ha provocato tanto dispiacere sia ad Hope (Annika Noelle) che a Liam.

Il dottor Buckingham e Flo, infatti, allestiranno una diabolica truffa, scambiando la piccola Beth con una bambina prematuramente morta. Per questo motivo, cercheranno di darla in adozione, ricevendo in cambio una cospicua somma di denaro per pagare grossi debiti di gioco. La figlia di Shauna, essendo una vecchia conoscenza del padre di Reese, sarà al corrente delle sue difficoltà economiche. Per questo motivo, si deciderà ad aiutarlo, ricevendo in cambio una parte del denaro.

La Fulton ha avuto una storia con Wyatt

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful, trasmesse su Canale 5, vedremo che la Fulton non essere soltanto una complice di Reese, ma l'ex fidanzata di Wyatt. I due ragazzi, infatti, appariranno ancora coinvolti emotivamente dopo tanto tempo dal loro ultimo incontro. Lo Spencer, infatti, sarà il primo a mettere in crisi il segreto che lega Flo al ginecologo.

In particolare, la Fulton rischierà di mandare tutto all'aria, quando confesserà a Wyatt di essere di passaggio a Los Angeles e di non aver mai partorito un bambino, all'oscuro che quest'ultimo ha un legame con Liam (Scott Clifton) e Hope.

La vera identità della figlia di Shauna

Ma la story-line legata al personaggio di Flo si arricchirà di nuovi colpi di scena. Nel dettaglio, la croupier di Las Vegas scoprirà di essere legata ad Hope più di quanto crede. L'arrivo della madre, Shauna, a Los Angeles cambierà le carte in tavola. La nuova arrivata, infatti, rischierà che la vera identità della figlia venga finalmente a galla. In questo frangente, la donna racconterà che la Futon è frutto dell'amore con Bill. Una dichiarazione, che sconvolgerà Wyatt, il quale aveva avuto una relazione adolescenziale con lei.

Per questo motivo, lo Spencer convincerà l'ex ragazza a sottoporsi al test del DNA, che rivelerà una nuova sconvolgente verità. Alla fine, si scoprirà che Florence non è niente di meno che la figlia di Storm, nonché la cugina delle sorelle Logan.