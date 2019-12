La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri prosegue a gonfie vele. La conferma della serenità ritrovata all'interno della coppia arriva da dalla dama del Trono Over di Uomini e donne. Ida attraverso il suo profilo social ha mostrato la sua felicità al fianco del suo compagno.

Dopo la proposta di matrimonio avanzata dal cavaliere, i due hanno deciso di mettere delle basi solide per costruire un futuro insieme. Anche se la Platano momentaneamente aveva riferito di non essere pronta a diventare la moglie del Guanieri, ha deciso di dare una seconda chance al loro amore.

Proprio Ida, in una recente intervista, ha detto che qualora dovesse convolare a nozze con il suo compagno, ha già immaginato come sarà il suo abito: "Non sarò una sposa classica". Inoltre, ha riferito che in un giorno così importante per la sua vita vorrebbe al suo fianco Gemma Galgani, ovvero colei che l'ha sempre sostenuta, incoraggiata e consolata quando le cose andavano male.

Ida e la dedica romantica su IG

Ida Platano, nella giornata di ieri 17 dicembre, ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae insieme a Riccardo Guarnieri.

Come didascalia, ha utilizzato delle parole al miele nei confronti del suo compagno: "Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'altro oggi, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere".

Lo scatto dei due innamorati ha fatto sognare tutti i fan, che hanno sempre sperato in un lieto fine da parte della coppia. In poco tempo lo scatto ha conquistato proprio tutti, ottenendo oltre 108 mila likes. Inoltre, all'indirizzo dell'ex Dama e del Cavaliere sono arrivati tantissimi complimenti e commenti positivi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Da alcune Instagram Stories postate da entrambi, è emerso che Riccardo ha raggiunto la sua dolce metà a Brescia. Quello di ieri, per la Platano è stato un giorno speciale visto che il suo bambino compiva gli anni.

Riccardo felice sui social: 'Ce l'abbiamo fatta'

Riccardo Guarnieri ha voluto sorprendere la sua donna per l'ennesima volta: nel parcheggio di un supermercato, ha mostrato ad Ida l'anello che le ha regalato durante la proposta di matrimonio.

In un primo momento, il pugliese aveva detto alla Platano di essersi dimenticato il prezioso a casa, salvo poi sorprenderla: "Allora, vogliamo mettere questo anello o no?" Senza pensarci due volte, la donna ha subito messo al dito il brillante ed ha sfoggiato un bel sorriso.

A quel punto il Guarnieri, felice che la sua donna abbia accettato d'indossare il suo pegno d'amore, ha esclamato: "Ce l'abbiamo fatta". Riccardo ha deciso di postare il video sui social, in modo da condividere la sorpresa con tutti i sostenitori della coppia.