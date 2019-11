Fedez e Chiara Ferragni hanno annullato il viaggio in Lapponia previsto per i prossimi giorni: il motivo è un piccolo incidente occorso ieri al figlio Leone, ormai popolarissimo tra i fan della coppia, nonostante abbia soltanto 18 mesi, vista la massiccia presenza nelle stories caricate sulle pagine ufficiali di entrambi, il cui numero di seguaci complessivo raggiunge l'esorbitante cifra di 25 milioni e 400mila (8 milioni e 700mila per Fedez, 14 milioni e 700mila per Chiara Ferragni). Stando a quanto riferito dalla coppia il bambino si sarebbe ferito da solo andando a sbattere contro un battiscopa, causandosi di conseguenza una ferita sulla fronte.

Chiara Ferragni: 'Gli hanno messo sei punti, ho perso vent'anni di vita'

Queste le parole di Chiara Ferragni, apparsa sicuramente ben più spaventata e provata di Fedez, che ha invece tentato di minimizzare e rassicurare i tanti supporter che si erano allarmati per le condizioni del piccolo: "Ciao a tutti, purtroppo devo annullare il Q&A (una serie di botta e risposta con i fan, che può essere generico come incentrato su un argomento specifico, pratica abituale per molti vip ma anche per micro influencer o persone che possono vantare un discreto seguito su Instagram pur non essendo personaggi noti a livello mainstream, ndr) sul mio documentario, oggi non ho proprio modo di farlo, ma rimedierò domani".

Chiara informa inoltre di aver dovuto annullare il viaggio e spiega come è successo l'incidente: "Siamo stati costretti anche ad annullare il viaggio in Lapponia che avremmo dovuto fare. Ho perso vent'anni di vita, fortunatamente Leone sta bene. Si è ferito andando a sbattere la testa contro un battiscopa mentre correva in giro per la casa. L'abbiamo subito portato al pronto soccorso, dove gli hanno applicato sei punti. E' stato un pomeriggio a dir poco intenso, ma ora comunque Leone sta bene".

Fedez: 'Sembra un pallone da basket ma sta bene'

Ben più ironico e sintetico il resoconto di Fedez, presente al fianco di Chiara Ferragni mentre diffondeva il messaggio sopracitato tramite una Instagram Stories.

Il cantante, imprenditore ed ex giudice di X Factor ha infatti provato a minimizzare l'accaduto con queste parole: 'Ve beh, detta in questo modo sembra una tragedia. Leone sta bene, sembra una palla da pallacanestro ma sta bene".

La rapida diffusione della notizia

La notizia, come ampiamente prevedibile vista l'estrema popolarità dei Ferragnez, ha rapidamente fatto il giro del web, occupando nelle ultime ore le pagine di magazine musicali, di Gossip, ma anche di molte testate giornalistiche generaliste.

Su Instagram le immagini del piccolo Leone, sorridente come sempre, nonostante la vistosa fasciatura in testa, sono già diventate virali.