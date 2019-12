Ricche di emozioni le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma come sempre da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 su Rai1 alle 15.30. Umberto e Flavia avranno diverse occasioni per uscire insieme, diventando sempre più complici. Salvatore e Marcello faranno 12 al Totocalcio e mediteranno di acquistare la Caffetteria, dando una svolta alle loro vite. Infine Silvia, gelosa di Clelia, la sorprenderà con una scenata senza precedenti. Di seguito, gli spoiler della soap opera.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: Marcello e Salvatore vincono al Totocalcio

Non sarà un Natale allegro quello dei Cattaneo, dal momento che Federico ha disdetto il suo arrivo in occasione delle feste. Nello stesso tempo, la presenza di Clelia, tornata a Milano dopo un breve periodo di tempo, mette in ansia Silvia. Un evento inaspettato fa gioire Salvatore e Marcello, che hanno da poco perso il lavoro. I due ragazzi hanno vinto al Totocalcio e, con l'ingente somma, pensano all'ipotesi di rilevare la Caffetteria.

In questo modo avrebbero un lavoro stabile e Salvatore potrebbe chiedere la mano di Gabriella Rossi, ora che può darle un futuro stabile.

Proseguendo con le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore dal 9 al 12 dicembre, Agnese chiederà ad Armando di reperire quante più informazioni sul Barbieri, mentre Clelia informerà amici e parenti di restare a Milano ancora per un po' di tempo. Riccardo si avvicinerà ad Angela e la cosa non piacerà affatto a Ludovica. Clelia tornerà a tutti gli effetti ad essere una Venere, suscitando la rabbia di Silvia.

Marta non si sente bene mentre Silvia fa una scenata a Clelia

Nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore, la gravidanza darà qualche fastidio a Marta. La donna infatti avrà dei dolori al ventre, motivo per il quale il marito le consiglierà di riposare e di non andare al lavoro. Emozionato dalla vincita al Totocalcio, Salvatore non perderà tempo per andare in banca e chiedere un finanziamento per poter concludere l'acquisto della Caffetteria. Resta vivo l'intento della contessa di far fidanzare Ludovica e Riccardo.

La bella Adelaide, a tal proposito, proporrà ad Umberto di organizzare le festività natalizie in Liguria.

Gabriella non sembra troppo convinta dell'idea di Salvatore di concludere l'affare della Caffetteria. Nel frattempo, Umberto invita Flavia a cena, avvicinandosi sempre di più a lei. Complici anche Roberta e Marcello. La giovane fermerà appena in tempo il ragazzo prima che sperperi la vincita nelle scommesse. Infine Clelia vedrà Silvia furiosa con lei, facendole una scenata epica.