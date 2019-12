La fiction Pezzi Unici, che vede come protagonista l'attore Sergio Castellitto, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai Uno grazie alle vicende toccanti dei 5 ragazzi. Le anticipazioni della penultima puntata in onda il 15 dicembre 2019, svelano che Elia lascerà Beatrice. Infine Lapo prenderà a sberle Valentina, mentre Jess si ritroverà faccia a faccia con Lucio.

Pezzi Unici, Lucio esce dal carcere

La Serie TV ambientata interamente in Italia si appresta al finale della prima stagione che si annuncia ricca di colpi di scena.

Gli spoiler di Pezzi Unici, riguardante la quinta e penultima puntata trasmessa domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Vanni confiderà a suo cognato Carlo i suoi sospetti sul colpevole della morte di Lorenzo. Jess sospetterà che Lucio, l'ex marito, sia uscito dalla prigione dove proprio lei lo aveva fatto richiudere in seguito alle denunce per maltrattamenti. Ben presto questi sospetti troveranno delle conferme: l'uomo sarà a piede libero e pare intenzionato a trovarla per rivendicarsi. Il malvivente infatti riuscirà a rintracciare la via della casa famiglia dove risiede al momento.

Marcello parla con Elia

Marcello chiederà a Elia se i gioielli che ha trovato nella borsa della figlia appartengano a lui. Capirà così che la sua fidanzata non ha venduto niente, scegliendo di usare i soldi del suo affitto mensile per salvare la vita dell'amato. Sentendosi in colpa, il ragazzo prometterà al fabbro di lasciare in pace Beatrice. Nel frattempo, il nobile Cellesi affiderà a Bandinelli una grande quantità di lavoro per una festa che si terrà a breve, ragion per cui l'artigiano sarà obbligato a domandare aiuto ai 5 ragazzi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

A proteggere la Jess potrebbe esserci Carlo, che malgrado il trascorso da donnaiolo sembra si sia veramente innamorato di lei. Inoltre il fratello di Chiara riuscirà a trovare l'opportunità per rimanere da solo con la ragazza, infatti proverà anche a baciarla, ma verrà respinto.

I 'Pezzi Unici' vengono invitati a una festa

La festa sarà sempre più vicina, per questo motivo ci sarà bisogno che la mobilia del nobile sia restaurata il velocemente possibile. Per fortuna il lavoro dei giovani artigiani procederà molto rapidamente, tant'è che una volta pronto il materiale Cellesi deciderà d'invitarli tutti al proprio evento.

Intanto Jess continuerà ad avere tantissima paura di Lucio, ciò porterà la ragazza ad avvicinarsi a Elia suscitando la gelosia di Beatrice. D'altro canto, Anna capirà che tra i suoi ragazzi c'è una forte tensione implacabile, ragion per qui l’assistente sociale chiederà ancora una volta l'aiuto di Vanni. Quest'ultimo deciderà così di coinvolgere ancora gli amici in una delle sue iniziative: l'invita nella bottega di un sarto che conosce da tanti anni per far regalare a loro dei vestiti lavorati con stile. Fortunatamente questa idea riuscirà a tenere a bada i contrasto del gruppo.

Jess faccia a faccia con l'ex marito

Le anticipazioni della quinta puntata di Pezzi Unici, annunciano che purtroppo non tutti i giovani riusciranno a tenere a freno il nervosismo; infatti Valentina e Lapo finiranno per litigare furiosamente, a quel punto il ragazzo preso da un momento d’ira prenderà a sberle la fidanzata: un atto che quest'ultima non riuscirà a perdonargli. Carlo, invece, proverà a stimolare Jess regalandogli un libro che parla della famiglia Cellesi e delle loro ricchezze. Scioccata dai disegni della villa, la giovane ne studierà la piantina pensando bene di compiere un furto proprio nella serata in cui si terrà la grande festa, ma tra una camera e l'altra incontrerà Lucio.