Coinvolgenti le anticipazioni ufficiali di Uomini e donne diffuse dal video di Witty Tv. La puntata di domani, giovedì 5 dicembre 2019, vedrà su Canale 5 il Trono Over. Juan Luis si mostrerà per la prima volta nervoso, mentre ci sarà un'accesa discussione tra Anna e Samuel. Spazio anche ad Armando, che racconterà come sono andate le sue uscite con diverse dame. Un bel pasticcio.

Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 5 dicembre, Gemma a Tina: 'Cosa provi per Juan?'

Giovedì andrà in onda su Canale 5 un'altra puntata del Trono over di Uomini e Donne.

Come si evince dal video promo pubblicato da Witty Tv, si aprirà con Samuel ed Anna. La loro conoscenza non procede per niente bene. Samuel esordirà dicendo di essersi pentito di aver lasciato il numero alla dama, che definirà ''Fredda e bugiarda''. ''Io sono fredda con i tipi come te'', sarà la risposta piccata della Tedesco. Chiusa questa parentesi, sarà la volta di Juan Luis che, nel camerino, troverà una foto che lo immortala mentre balla con Tina. In studio, Maria De Filippi chiederà al Ciano se preferisce ballare con Tina o con Gemma e lui preferirà la prima.

Terminato il ballo, Gemma si infurierà, chiedendo alla Cipollari cosa prova per il cavaliere. L'opinionista, spiazzata dalla strana domanda, ribadirà di nutrire una sincera amicizia. Interessante l'affermazione di Juan Luis: ''Sono sgomento''.

Armando tra Veronica e Roberta

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di domani continuano con il racconto di Armando, che ha sentito sia Veronica che Roberta. Il cavaliere ammetterà di aver un po' esagerato. Il cavaliere è uscito con entrambe, peccato che Veronica non ne fosse al corrente, come affermerà: ''Aveva il cellulare spento''.

Superato il momento di imbarazzo, Armando dirà di essersi trovato molto bene con Roberta: ''Ci sono i presupposti per una conoscenza''. Colpo di scena pochi minuti dopo, quando Veronica confesserà che tra lui e il cavaliere c'è stato un bacio. Simone, con gli occhi strabuzzati, non riuscirà a trattenere la rabbia: ''Non immaginavo che riuscisse a recitare sino a tal punto'', ipotizzando che la dama non sia stata affatto sincera nei confronti dell'Incarnato. ''Sarebbe una delusione per me, visto che pensavo fosse una persona intelligente'', continuerà Simone riferendosi a Veronica e rincarando poi la dose, sostenendo che lo scopo della dama sia quello di rimanere in puntata.

A quel punto, Armando mostrerà tutta la sua delusione. ''Mi spiace, ma i nodi vengono al pettine'', rimarcherà Simone, mentre Roberta tornerà nel parterre femminile. Insomma, una puntata da non perdere quella del Trono over che andrà in onda giovedì 5 dicembre su Canale 5.