Martedì 3 dicembre, dalle ore 23:30 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Porta a Porta. A condurre, come sempre, il giornalista Bruno Vespa, al timone del programma della Rai da ben ventitré anni (la prima puntata andò in onda nel 1996). Al centro della prossima puntata vi sarà l'intervista al Leader della Lega Matteo Salvini, con il quale si affronteranno alcune delle questioni politiche più importanti.

L'intervista a Matteo Salvini in onda in apertura di puntata

L'intervista al leader della Lega Matteo Salvini andrà in onda alle 23:30, in apertura di puntata.

Ad annunciarlo è la pagina Facebook "Gruppo Lega-Senato". Numerosi saranno i temi che verranno affrontati nel corso dell'intervista con l'ex vicepremier e ministro degli Interni: il tema del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) sarà al centro dell'intervista dopo le polemiche avvenute nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre, in Senato. Il Premier Giuseppe Conte, nel corso del suo discorso in Parlamento, ha infatti smentito le accuse delle opposizioni secondo le quali l'accordo per il MES sarebbe stato già chiuso; a queste parole ha ribattuto lo stesso Salvini, che ha accusato il Premier di "barattare la sua poltrona con il futuro degli italiani".

Ma nel corso dell'intervista è probabile che si torni a parlare delle elezioni in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio: secondo molti analisti, infatti, le elezioni potrebbero avere conseguenze sul governo nazionale nel caso in cui dalle urne uscisse come vincitrice la parlamentare della Lega Lucia Borgonzoni (candidata per tutto il centrodestra). Inoltre, si potrebbe parlare anche della situazione dei disabili: il 3 dicembre è infatti la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità e il leader della Lega ha annunciato che, qualora il suo partito dovesse tornare alla guida del Paese, verrà reinserito il Ministero per la disabilità.

Infine, è probabile che con il leader della Lega si parlerà anche del rapporto con gli altri paesi europei: nella giornata di ieri, infatti, Salvini è intervenuto nel convegno organizzato dal partito di estrema destra fiammingo Vlaams Belang, partito nato nel 2004 dalle ceneri di 'Vlaams Block', partito che venne sciolto dopo una condanna della Corte di cassazione belga per aver violato la legge sulla xenofobia e il razzismo.

Porta a Porta sarà visibile anche in diretta streaming

Al momento non si sa se oltre all'intervista con il leader della Lega verranno affrontati altri temi; la puntata di Porta a Porta sarà visibile, oltre che su Rai 1, anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play', dal quale è possibile rivedere le interviste e i talk delle puntate precedenti.