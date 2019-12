Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore sui teleschermi italiani. Gli spoiler della puntata di martedì 17 dicembre, in onda su Rai Uno, svelano che Flavia Brancia vorrà vederci più chiaro sul rapporto tra Adelaide di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri. Salvatore e Marcello, invece, scopriranno che Riccardo e Cosimo hanno mostrato interesse per la loro caffetteria.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide vicina ad Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata di martedì 17 dicembre su Rai Uno, annunciano nuovi colpi di scena per gli amanti della soap opera italiana.

Nel dettaglio ci saranno ancora problemi per Gabriella e Salvatore. La coppia, nonostante il chiarimento, continuerà ad avere molto diverbi. A tal proposito, il giovane Amato sarà sempre più geloso di Cosimo in considerazione della sua corte serrata alla Rossi. Una rabbia che aumenterà a dismisura quando il figlio di Agnese scoprirà che il Bergamini vuole acquistare la caffetteria al posto suo e di Marcello. Nel frattempo, Adelaide starà vicina ad Umberto preoccupato per le sorti del suo istituto bancario. Di conseguenza la Contessa di Sant'Erasmo metterà in atto un altro stratagemma per risolvere la questione.

Flavia dubita del rapporto tra la Contessa di Sant'Erasmo e il Guarnieri

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda dopo il programma "Vieni da Me", rivela che Flavia noterà che tra la Contessa di Sant'Erasmo e il Guarnieri, c'è uno strano feeling. La Brancia, a questo punto, deciderà di indagare per scoprire se c'è di più di una semplice rapporto familiare. Allo stesso tempo Clelia prenderà il posto della Molinari che sarà costretta alle dimissioni. Proprio quest'ultima rivelerà a Vittorio di avere alcuni problemi di salute che le impediscono di continuare a lavorare nel grande magazzino. Tuttavia, la Venere continuerà a lavorare per tutto il periodo natalizio nonostante i malesseri.

Cosimo e Riccardo interessati alla caffetteria

Inoltre tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati su Riccardo. In particolare il giovane Guarnieri scoprirà che Salvatore e il Barbieri non possono dare un anticipo per rilevare la caffetteria. Inoltre il figlio di Umberto apprenderà che Cosimo è interessato ad aiutare i due giovani acquistando lui stesso l'esercizio commerciale. Per questo motivo il fratello di Marta dirà a Marcello di poterlo aiutare a realizzare il suo sogno. Un modo per sdebitarsi di quanto accaduto con Angela.

Proprio quest'ultima si recherà a Villa Guarnieri per avere un incontro chiarificatore con Riccardo. In questo frangente la Barbieri rivelerà di volergli comunicare un segreto.