Le anticipazioni di Un posto al sole, la seguitissima produzione partenopea in onda su Rai 3, non smettono di stupire i numerosi telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, seguono le appassionanti vicende dei più amati personaggi del piccolo schermo. Anche gli spoiler relativi alla settimana dal 23 al 27 dicembre non fanno eccezione e si focalizzano su Serena Cirillo e Filippo Sartori. La coppia, dopo mille difficoltà, affronterà finalmente un periodo di ritrovata serenità familiare.

Un inaspettato arrivo a Napoli potrebbe però turbare l'idillio amoroso dei due ragazzi. Al Bed & Breakfast di Serena farà infatti la sua comparsa una vecchia conoscenza di Filippo: Viviana, ossia la donna con cui il giovane Sartori ha vissuto una notte di passione durante un viaggio di lavoro a Tenerife. Preoccupato che l'amante possa svelare tutto alla moglie, mettendo di fatto a rischio la loro ritrovata felicità, Filippo attraverserà dunque un periodo di forte preoccupazione.

Anticipazioni Un posto al sole al 27 dicembre: Alberto continuerà a manipolare Clara

In attesa di scoprire se Viviana deciderà di confessare a Serena il tradimento del marito, le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano anche sulla delicata vicenda che coinvolge, ormai da tempo, Clara e Alberto Palladini.

La ragazza, dopo aver denunciato il suo ex datore di lavoro, continuerà a subire l'influenza dell'imprenditore. Preoccupato che la sua reputazione possa subire un grosso danno, Alberto metterà in campo tutte le sue forze per costringere la ragazza a ritirare la denuncia. Mentre Giulia continuerà a discutere con la figli Angela, Alberto riuscirà dunque a manipolare ancora una volta Clara.Nel frattempo, Andrea Pergolesi riuscirà a convincere la moglie a seguirlo a Londra per iniziare un nuovo capitolo della sua vita lavorativa. Un inaspettato incontro in aereo rischierà tuttavia di mandare in fumo i progetti dello chef.

Vittorio Del Bue prende una decisione inaspettata

L'altra storyline che verrà affrontata negli episodi di Un posto al sole in onda dal 23 al 27 dicembre, riguarderà la difficile convivenza tra Vittorio e Guido. Il ragazzo, sempre più stressato dall'ingombrante presenza del padre, prenderà infatti un'inaspettata decisione che potrebbe compromettere il rapporto tra i due. Nel frattempo Palazzo Palladini sarà investito dall'irresistibile atmosfera natalizia. Non solo i piccoli Bianca e Jimmy scopriranno il vero senso del Natale, ma anche Raffaele Giordano - dopo mille difficoltà - si renderà conto di aver finalmente raggiunto tutti i suoi obiettivi.Infine, i prossimi episodi proporranno anche storyline dai toni più leggeri e goliardici.

In questo contesto si colloca la trama che coinvolgerà Otello e Renato. I due uomini, sotto suggerimento di Raffaele, finiranno infatti per condividere lo stesso tetto. La convivenza, tuttavia, non andrà come previsto e i nuovi coinquilini finiranno per far discutere gli abitanti di Palazzo Palladini.