Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 6 al 10 gennaio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Serena, insospettita dal comportamento ambiguo di Filippo nei confronti di Viviana, deciderà di vederci chiaro e comincerà ad indagare. Tra loro la distanza aumenterà inevitabilmente. Tra Renato e Otello la situazione non accennerà a migliorare, Patrizio invece comincerà a valutare l'idea di ritornare al Vulcano come chef.

Serena comincerà ad avere dubbi su Viviana

Lo strano comportamento di Filippo spingerà sua moglie ad indagare sui reali motivi del suo atteggiamento. Tra i due si accenderà un duro confronto al termine del quale Serena prenderà una drastica decisione in merito al loro rapporto. Vittorio Del Bue, invece, si mostrerà impaziente di veder ritornare Alex a lavorare al Caffè Vulcano così da avere la possibilità di poter passare molto più tempo con lei.

Patrizio sarà ricercato al Vulcano

Silvia e Arianna, in evidente difficoltà al lavoro, decideranno di proporre a Patrizio Giordano di tornare a lavorare come chef al Vulcano.

Il ragazzo si mostrerà disponibile ma, in cambio, vorrà uno stipendio molto più consistente rispetto a quello che percepiva prima di partire per l'esperienza lavorativa al Nord. La trattativa sul nuovo stipendio comincerà a complicarsi quando Vittorio si intrometterà nella questione.

Otello e Renato in crisi

Tra Renato e Otello, nel corso della loro bizzarra convivenza, si scatenerà una lite che non riuscirà a sedare neanche Raffaele. I tentativi dell'uomo e di sua moglie Ornella di farli riconciliare, infatti, risulteranno del tutto vani. Giulia intanto si farà prendere sempre di più dalla conoscenza virtuale con Marcello. Irene comincerà a risentire della frattura tra i suoi genitori ma, ciononostante, Serena continuerà a tenere lontano Filippo. Per Marina e Roberto la situazione ai cantieri comincerà a mettersi male: il futuro della loro impresa sembrerà essere davvero a rischio.

Bianca, dopo il ritorno a scuola, ricomincerà ad avere problemi con la sua maestra e a temere il suo giudizio. Lo strano comportamento della bambina preoccuperà parecchio Franco che, a modo suo, cercherà di aiutare sua figlia a risolvere la questione. Marina comincerà a preoccuparsi ancora di più quando si accorgerà che una società, non del tutto trasparente, sta acquisendo le quote dei cantieri navali ma, a sorpresa, riceverà una proposta del tutto inaspettata. Angela, dopo aver saputo dello scontro verbale tra Franco e la Gagliardi, cercherà di persuadere suo marito a scusarsi con l'insegnante della loro bambina. Niko incontrerà Beatrice e le chiederà notizie in merito alla sua situazione affettiva e lavorativa.