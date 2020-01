Domenica 12 gennaio, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda la prima puntata del 2020 di Non è l'Arena, il programma politico e di cronaca condotto da Massimo Giletti. Per il conduttore sarà anche la prima volta in tv dopo la recente scomparsa del padre Emilio, avvenuta lo scorso 3 gennaio. Numerosi saranno i temi e gli ospiti che si alterneranno nelle oltre 3 ore di diretta: come di consuetudine la puntata dovrebbe aprirsi con l'intervista Politica, che questa settimana avrà come protagonista la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Con la Meloni il giornalista parlerà degli avvenimenti politici degli ultimi giorni

Giorgia Meloni sarà dunque il leader politico che si sottoporrà alle domande di Massimo Giletti; numerosi sono i temi che potrebbero essere trattati nel corso del faccia a faccia.

Su tutti il referendum sul taglio dei parlamentari, che ha infuocato il dibattito degli ultimi giorni; dopo l'approvazione in Parlamento, infatti, 71 senatori hanno firmato la richiesta di referendum consultativo (superando la quota minima richiesta, che era di 64). Come ha rivendicato la stessa Meloni, Fratelli D'Italia è l'unico gruppo politico a non aver nessun esponente tra coloro i quali hanno firmato la richiesta di consultazione. Ma a tenere banco è anche l'equilibrio interno al centrodestra: negli ultimi giorni, infatti, vi è stato qualche disaccordo tra il leader della Lega Salvini e la stessa leader di Fratelli d'Italia; in particolare è stata la questione Iran a dividere un po' lo schieramento, con la Meloni che ha preso le distanze dall'alleato Salvini che ha elogiato Trump per aver ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani.

Infine, tra i temi dell'intervista vi sarà presumibilmente anche l'elezione in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio.

Gli altri temi

Ma come annunciato dalle pagine social del programma durante la prossima puntata si tornerà a parlare delle sorelle Napoli. Lo scorso dicembre le tre donne di Mezzojuso erano tornate protagoniste nel programma a causa della notizia dello scioglimento del comune del palermitano per infiltrazioni mafiose. Nonostante questo, però, la situazione delle sorelle sembra essere ancora problematica: lo scorso 26 e 28 dicembre, infatti, le donne hanno subito per l'ennesima volta l'invasione dei loro campi da parte di mandrie di vacche. A riferirlo sono state le stesse sorelle, che hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Infine è prevista anche una partecipazione del giornalista Gad Lerner.

Non è l'Arena sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di La 7, dal quale è possibile rivedere anche i momenti migliori delle scorse puntate.