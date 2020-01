L’edizione del Grande Fratello Vip che sta andando in onda è quanto mai ricca di polemiche. Dopo la squalifica di Salvo Veneziano, a seguito delle parole sessiste pronunciate nei confronti di un'altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis, adesso il web è in fermento per il caso Antonella Elia e Fernanda Lessa. A tuonare contro la Elia è soprattutto il marito della modella brasiliana, Luca, imprenditore sposato con Fernanda dal 2017. Tra sua moglie e Antonella non c’è un buon rapporto, come è emerso chiaramente dopo le nomination che sono state fatte nella puntata di mercoledì sera.

Antonella ha nominato la Lessa, usando come motivazione il fatto che non sopporti i suoi modi di fare. La brasiliana è finita nel vortice mediatico anche per l’appellativo ‘lesbica’ con cui ha definito l’attrice Licia Nunez.

Luca si rivolge a Fernanda Lessa: 'Antonella Elia vuole picchiarti’

Luca è un fiume in piena: su Instagram ci ha tenuto a far sapere a tutti cosa pensa di Antonella Elia. ‘La Elia ha detto di volerti picchiare. Mi piacerebbe vederla come scena, almeno la abbassi di 20 cm’. Così esordisce l’uomo sui social, molto arrabbiato e infastidito del comportamento della vulcanica Antonella verso la moglie.

La cosa che Luca non riesce ad accettare è che Antonella voglia escludere Fernanda dal gruppo, lasciandola da sola. Addirittura, lui parla di: 'Bullismo puro, una cosa schifosa. Una cosa del genere è inammissibile.’ Luca allude anche ad una sorta di complicità del Grande Fratello VIP con Antonella Elia, in quanto la scena a cui si riferisce non sarebbe stata minimamente citata sui profili social della trasmissione di Canale 5.

‘ Quelle scene andrebbero evitate... la Elia è intoccabile’. Accuse molto pesanti quelle avanzate dal marito della concorrente del reality.

Luca a Fernanda: 'Ti amo piccola mia’

Nonostante la rabbia verso Antonella Elia, Luca non manca di rivolgere alla moglie delle parole dolci e ricche di affetto. Parla anche della serata difficile che l’aspetta, in cui, probabilmente, sarà chiamata a difendersi dalle accuse di omofobia dopo il gesto verso Licia.

‘ Tu sei l’opposto e tutti lo sanno’, aggiunge l’uomo. Resta da capire che provvedimenti verranno presi nei confronti della brasiliana, laddove venissero presi. Ricordiamo che gli avvocati di Licia Nunez hanno chiesto al Grande Fratello addirittura la squalifica per la brasiliana. Nel corso della quarta puntata, quindi, tanti saranno gli argomenti che verranno affrontati da Alfonso Signorini e dai suoi opinionisti.

Largo spazio sarà dedicato anche alle nomination e alle eliminazioni, vere cause scatenanti di queste polemiche sui social.