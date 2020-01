Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi vivrà dei momenti ad alta tensione. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio, rivelano che Federico scoprirà di non poter più camminare e convinto che è meglio se resta solo, deciderà di lasciare Roberta. Intanto, Rocco verrà scelto come protagonista maschile del fotoromanzo che si girerà al Paradiso mentre Angela verrà assunta in prova come nuova Venere. Infine, Vittorio dopo aver scoperto il motivo per il quale Cosimo non ha svolto bene il suo lavoro con le divise per Expo 61, deciderà di assumerlo nuovamente.

Il Paradiso delle signore, Federico lascia Roberta

Le trame Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 gennaio, rivelano che Roberta farà molta fatica a nascondere la disperazione per la situazione del fidanzato. Federico, infatti, non camminerà più. Nel frattempo, Flavia deciderà di andare via da Milano, ma prima di farlo darà ad Achille Ravasi la procura per gestire il patrimonio di Ludovica, in modo tale da proteggerla dalle mire dei Guarnieri. Poco dopo, Vittorio scoprirà che Cosimo ha commesso il grave errore che ha creato problemi al Paradiso perché distratto da un problema di salute di sua madre Delfina e così deciderà di assumerlo nuovamente.

Intanto, Federico farà molta fatica ad adattarsi alla sua nuova condizione, in quanto aveva tanti progetti da realizzare tra i quali il viaggio a Parigi con Roberta. Proprio a causa di ciò, il giovane prenderà l'inaspettata decisione di chiudere la storia con la Pellegrino. Il giovane Cattaneo dopo aver lasciato Roberta ne parla con suo padre Luciano, il quale riferirà la novità alla moglie Silvia.

Nel frattempo, Umberto consiglierà a Riccardo di convincere Ludovica ad investire in un affare molto ingente, ma il ragazzo non solo non aiuterà il genitore, ma farà fronte comune con la fidanzata contro di lui.

Vittorio decide di girare un fotoromanzo al Paradiso

Vittorio deciderà di girare il fotoromanzo del regista Brivio al Paradiso delle signore, in quanto la presenza della nota starlette Lorena è una grandissima opportunità per il magazzino.

Nel frattempo Clelia visto la continua emergenza da quando Nicoletta non lavora più al Paradiso, chiederà a Luciano di procedere all'assunzione di una nuova Venere, in modo da ampliare l'organico che è insufficiente. Poco dopo, Roberta consegnerà a Silvia una lettera per Federico. Intanto, proprio la Cattaneo sarà informata dal dottor Faraone del fatto che suo figlio non tornerà mai più a camminare.

Più tardi, Roberta deciderà di confidare alle amiche che tra lei e Federico è finita. Poco dopo, Vittorio informerà le Veneri che presto sarà girato un fotoromanzo al Paradiso e che una di loro sarà scelta come protagonista. La scelta ricadrà su Marina, la quale sogna da sempre di diventare un'attrice famosa. Il Conti, poi chiederà a Clelia di occuparsi di selezionare la nuova Venere per il magazzino e Gabriella per essere di aiuto, suggerirà alla Calligaris il nome di Angela che ha bisogno di lavorare dopo essersi licenziata dal Circolo.

Intanto Ludovica non riuscendo a gestire il suo patrimonio, chiederà aiuto a Riccardo, ma Achille Ravasi interverrà e la informerà di essere il nuovo amministratore dei suoi beni. Poco dopo, Federico leggerà la lettera scritta da Roberta, ma nonostante le sue parole resterà convinto di aver fatto la scelta giusta a lasciarla. Nel frattempo, Marcello visto che la situazione è cambiata, cercherà di riavvicinarsi alla Pellegrino.

Rocco girerà il fotoromanzo, Angela assunta in prova come Venere

Clelia deciderà di dare una possibilità ad Angela e la assumerà in prova come nuova Venere del Paradiso delle signore, la ragazza riconoscente si preparerà ad affrontare nel miglior modo possibile la sua prima giornata da commessa.

Nel frattempo, Agnese si troverà costretta a tornarsene a casa a causa di una brutta influenza ed Armando si offrirà di prendersi cura di lei. La Amato accetterà e tra i due si creerà un'atmosfera molto particolare. Poco dopo, l'ufficio di Vittorio Conti al Paradiso sarà invaso dalle attrezzature della troupe che girerà il fotoromanzo con Lorena Mascoli. La giovane starlette sembrerà molto interessata anche a Marcello. Intanto, il personaggio maschile del fotoromanzo, non potrà più prendere parte al progetto ed il regista inaspettatamente sceglierà Rocco per sostituirlo. Più tardi, Il professor Faraone dirà a Federico che sarà dimesso presto, ma ciò non tranquillizzerà affatto Silvia che sarà sempre più tesa.

Intanto, Lorena farà di tutto per fare colpo su Marcello e fargli dimenticare Roberta. Ci riuscirà? Riccardo deciderà di recarsi al Paradiso per assistere alle riprese del fotoromanzo e Ludovica andrà con lui. La giovane quando si troverà Angela davanti, farà un'assurda scenata di gelosia. Intanto, Rocco verrà preparato per interpretare il suo personaggio e tutti resteranno molto colpiti dal giovane, in particolare una persona. Intanto Roberta si renderà conto di amare ancora Federico e sarà determinata a riconquistarlo. Riuscirà nel suo intento?